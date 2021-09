Cerkveni zvonik v Kranju ponuja veličasten pogled na mesto, hribe in okolico

Zvonik cerkve sv. Kancijana v Kranju je po novem odprt za javnost. Obiskovalcem, ki se povzpnejo po 163 stopnicah, ponuja izjemno lep pogled na staro mestno jedro, okolico in Alpe. Prenova je trajala dobre pol leta, zanjo pa so odšteli 300.000 evrov. Med deli so našli tudi dve izjemno zanimivi stvari – sto let staro pivsko steklenico in dnevni časopis iz leta 1930. Ne gre samo za razgled, vzpon je tudi doživetje, poudarja župnik.

Župnijska cerkev sv. Kancijana in tovarišev mučencev v Kranju je prva cerkev v Sloveniji, ki je februarja letos namestila tirolsko melodično zvonovje, po novem pa obiskovalce vabi še na razgledno ploščad, ki se dviga 40 metrov nad mestom. Nanjo se lahko povzpnete že od jutri.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Župan: Trenutno največja atrakcija v Kranju "V Kranju začenjamo novo turistično zgodbo. Cerkev sv. Kancijana in mučenikov je pozno gotska cerkev iz 15. stoletja in dejansko predstavlja veduto mesta Kranj. Po njej je Kranj znan, v vsaki silhueti je zvonik te cerkve in zdaj smo ji dali še drugo vsebino," je povedal župan Matjaž Rakovec. Prepričan je, da bo atrakcija navduševala predvsem Kranjčane, pa tudi druge obiskovalce mesta in turiste, tako domače kot tuje. "Ta zvonik je prav gotovo ena najbolj atraktivnih turističnih atrakcij Mestne občine Kranj, če ne v tem trenutku celo najbolj atraktivna. Z vrha se razprostira pogled na celotno mestno občino, na okoliške kraje, na Kamniško-Savinjske Alpe, Alpe, res prelep pogled vse tja do Ljubljanske kotline," je bil navdušen. Prenova zvonika je trajala dobre pol leta, med deli pa so našli tudi dve izredno zanimivi stvari – 100 let staro pivsko steklenico in dnevni časopis iz leta 1930, ki ju obiskovalci lahko vidijo razstavljeni med vzponom na vrh. Župan je v izjavi pohvalil tudi odlično sodelovanje med župnijo, občino in Zavodom za turizem in kulturo Kranj. "V zadnjem času je bilo narejenih veliko premikov in skupaj smo prišli do te velike pridobitve. Korona nas je za hip prizemljila, ampak zavihali smo rokave in izkoristili ta čas. Izredno smo lahko veseli in ponosni, da imamo tako dobro sodelovanje za dobrobit ne samo Kranjčanov, ampak tudi vseh ostalih obiskovalcev Mestne občine Kranj."

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Župnik: Ne samo razgled, tudi doživetje Župnik Župnije Kranj Andrej Naglič je pojasnil, da so odločitev o tem, da bi zvonik odprli za obiskovalce, sprejeli že konec leta 2019, ko so se lotili sanacije pokvarjenih zvonov in cerkvene ure. "Takrat se je odkrilo, da je konstrukcija slaba, da imajo zvonovi pretežka kladiva, da je strelovod v slabem stanju ... Spomnili smo se na predloge meščanov in vaščanov o tem, da bi se radi povzpeli na zvonik in se odločili, da vse skupaj združimo – da saniramo cerkev in zvonik, hkrati pa omogočimo, da je ta lahko odprt za turistični obisk."

Karto za vzpon na zvonik cerkve sv. Kancijana lahko kupite v Zavodu za turizem in kulturo Kranj, nato pa se sami povzpnete nanj. Pomembno je, da si ob vstopu preberete varnostna navodila. Cena karte je šest evrov na osebo, če gre za družine in skupine nad pet oseb, pa 4 evre. Zvonik bo od jutri dalje odprt med 9. in 17. uro, število obiskovalcev pa omejeno glede na epidemiološke ukrepe NIJZ.

Spomnil je, da je omenjena cerkev januarja letos pridobila status spomenika državnega pomena, s tem pa na nek način tudi "priznanje, ki ji gre". "Vesel sem, da je cerkev sv. Kancijana spet postala to, kar je bila v začetku – cerkev meščanov. Meščani so jo zgradili, bila jim je na razpolago, to poslanstvo pa ima še vedno, najprej kot sakralni spomenik, da se v njej redno opravljajo molitve, in potem kot kulturni spomenik, da je na razpolago širši javnosti, ki lahko vidi vso to dediščino, zaklad naših prednikov," je opisal. Po njegovih besedah pri obisku zvonika ne gre samo za lep razgled, pač pa za celotno doživetje. "Želeli smo poudariti, da vzpon na zvonik ni samo doživetje razgleda na staro mestno jedro in okolico Kranja, ampak, da je tudi doživetje zvonov, srednjeveških zidov, neka širša zgodba, dogodivščina in ne samo nek pogled." V osemkotnem prostoru zvonika namreč melodično igra deset malih bronastih zvonov (t. i. Glockenspiel ali zvonovje po kolavdatorju dr. Matjažu Ambrožiču). Vsak dan se tako nad mestom slišijo slovenske ponarodele melodije, med drugim tudi melodija slovenske državne himne in evropske himne. Turistična vodička Ana Brovč je opozorila, da je to tudi edina cerkev v Sloveniji, ki ima pet oz. šest zvonov v eni vrsti.

icon-expand V osemkotnem prostoru zvonika melodično igra deset malih bronastih zvonov (t. i. Glockenspiel). FOTO: Damjan Žibert