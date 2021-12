Cerkveni zvoniki postajajo priljubljene razgledne točke

Razgledišče na zvoniku kapiteljske cerkve, ene najstarejših in najbolj značilnih znamenitosti Novega mesta, se bo nahajalo na višini 24 metrov nad tlemi, na nivoju zvonov oziroma oken, do njega pa bo vodilo približno 130 stopnic. Projekt v zunanjost cerkve ne bo posegal, v notranjosti pa bosta umeščeni dve vmesni platformi in dvosmerno stopnišče. Dostop do razgledne ploščadi bo s severne strani zvonika in bo ločen od cerkvenega prostora, so sporočili z novomeške občine in dodali, da bo izgradnja ploščadi in ureditev stopnišča stala skoraj 268.000 evrov. Dela bodo, po predhodnih arheoloških raziskavah, stekla konec tega meseca, razgledna ploščad pa naj bi bila zgrajena do konca marca 2022.