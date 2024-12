Černoga zanika, da bi Ruparja na dan napada sploh videl od blizu

Drama in beseda proti besedi v stranki Glas upokojencev. Predsednik stranke Pavel Rupar trdi, da ga je napadel in "nokavtiral" njegov nekdanji najožji sodelavec v stranki Igor Černoga. Utrpel naj bi rahel pretres možganov, trdi Rupar, ki je obiskal izolsko bolnišnico, napad pa prijavil policiji. Černoga zanika, da bi Ruparja tisti dan sploh videl od blizu, pred svojo hišo naj bi opazil le njegov avtomobil. Kako je do spora med tesnima sodelavceva sploh prišlo?