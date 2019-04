Prebivalci Ceršaka: 'Država si zatiska nos'

Več sto prebivalcev Ceršaka pri Šentilju se je zbralo na protestnem shodu. Dovolj jim je namreč neznosnega smradu iz tamkajšnje kompostarne in ogromnih rojev muh, ki se zaradi tega pojavljajo. Ker se kljub opozorilom in inšpekcijskim nadzorom nič ne spremeni, so šli na ulice, pravijo protestniki.

Ljudem v Ceršaku pri Šentilju je dovolj neznosnega smradu, ki se širi tudi do dva kilometra iz tamkajšnje kompostirnice. Poleti, ko so temperature višje, se poleg smradu pojavijo tudi nepregledni roji muh, ki okoliškim prebivalcem onemogočajo normalno življenje na prostem. Inšpekcija opravlja nadzore in kompostarni nalaga odpravo nepravilnosti, a se nič ne spremeni, pravijo prebivalci. Na težave opozarjajo že dvajset let, leta 2017 pa se je oblikovala Civilna iniciativa proti kompostarni Ceršak, ki je organizirala tudi današnji protestni shod. < FOTO: Kanal A Če bi se kompostarna, ki je sicer največja v Sloveniji, držala pravil, se ne bi razburjali, opozarjajo. Poskušali so že na vse možne načine, a ker pravne poti v tej državi niso uspešne, morajo protestirati. Končno so uspeli sicer priti do ministra za okolje Simona Zajca, ta pa jim je obljubil, da si bo stanje prišel ogledal sam. Minister jim naj bi obljubil tudi, da bodo preverili okoljevarstvena dovoljenja. "Nismo proti kompostarni, želimo se le, da se zadeva uredi," je dejala ena od udeleženk protesta. Prebivalce Ceršaka skrbi tudi za okolje, s plakati so na primer opozarjali, da je kompostarna na območju vodnega zajetja, eden izmed plakatov je nosil napis "70.000 ton odpadkov na otoku Mure". Protest v Šentilju FOTO: Jana Ujčič Kompostarna Ceršak se sicer nahaja na varovanem območju tik ob reki Muri, ki spada med območje Nature 2000. Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost.