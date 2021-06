Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec: »Edina prava pot za uspešno in trajnostno poslovanje«

Erika Kostanjšek, vodja računovodskega servisa e3plus, ki je tudi že pridobilo pristopni certifikat, ocenjuje: »Učinek, ki si ga želim od certifikata je, da privabimo in hkrati poslujemo s takimi poslovnimi partnerji, ki so ozaveščeni in razmišljajo podobno kot mi, so družbeno odgovorni, tudi če certifikata še nimajo, saj je naš dolgoročni cilj živeti in poslovati v družbeno odgovornem okolju.« Izpostavlja še, da se je usklajevanje zasebnega in poslovnega življenja, varovanje okolja, odnosi in medgeneracijska pomoč še pred pol leta zdelo kot nadgradnja obstoječega sistema. Danes se je prelila v vse pore njihovega poslovanja. Z vsemi elementi zavedanja, ki so jih sprejeli v dobro zaposlenih in okolice, so danes mnogo bogatejši, še pravijo v podjetju e3plus, kjer je večina zaposlenih žensk.