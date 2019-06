Česa raje ne početi med vročinskim valom

Ko temperature dosegajo vrtoglave številke, se nam včasih zazdi, da nas lahko ohladi le ledeno mrzla voda. A temu se moramo izogibati, saj je veliko hladnejša od naše telesne temperature in lahko povzroči mišične krče, posledično pa spijemo manj tekočine in smo dehidrirani.

Osvežilni vetrič ventilatorja je več kot dobrodošel, a ne gre za pravo ohladitev. Ventilatorji zrak le premešajo, delujejo pa le, dokler temperature ne preseže 35 stopinj Celzija. V tem primeru lahko ventilator situacijo poslabša in vodi v vročinsko izčrpanost. Ko je vlažno, ventilator prav tako ne pomaga – premikanje zraka, ki je prevlečen z vlago, oteži izparevanje potu. Klima je boljša izbira, če seveda imate do nje dostop.

Glede tega, kakšni napitki nas bodo med vročinskim valom najbolj ohladili, obstajajo nasprotujoča mnenja. Ena izmed teorij je, da pomagajo topli napitki, ki telo ogrejejo navznoter, kar povzroči potenje in ohlajanje telesa. Človeško telo lahko proizvede kar dva litra potu na uro, kar je učinkovit način za zmanjšanje telesne temperature. Seveda moramo to izgubljeno tekočino nadomestiti. Le v enem primeru se izogibajte pitju toplih pijač: če je ekstremno vlažno ali nosite oblačila, ki ne omogočajo izparevanja potu. V tem primeru se raje odločite za hladno – a ne ledeno – pijačo.

Čeprav so po telesni aktivnosti športne izotonične pijače več kot dobrodošle za nadomeščanje izgubljenih elektrolitov, v času ekstremno visokih temperatur niso priporočljive. Večina teh pijač namreč vsebuje sladkor in celo kofein, kar povzroča dehidracijo telesa. Seveda se je potrebno izogibati tudi alkoholu, ki tako kot kofein deluje kot diuretik, kar prav tako povzroča dehidracijo. Nekatere študije kažejo, da eno pivo telo ohladi do podobne mere kot voda, a več tega hmeljnega napitka je hitro škodljivo.

4. Bolje sadje in zelenjava kot piščanec na žaru

Za hrano z visoko vsebnostjo proteinov telo porabi od 50 do 100 % več energije za prebavo, zato se je pri teh temperaturah bolje izogibati mesu, pa tudi sladkorju in hrani, ki vsebuje veliko vlaknin. Termogenična hrana, kot so na primer začimbe, poveča telesno temperaturo in tako kot topli napitki povzroči potenje in posledično ohlajanje telesa. Sadje, ki vsebuje veliko vode in nam pomaga pri vnašanju tekočine v telo, so jagode in melona, od zelenjave pa strokovnjaki priporočajo kumarice, bučke, solato in zeleno. Priporočljivo je tudi uživanje manjših obrokov.

5. Pazljivo pri izpostavljanju ekstremnim temperaturnim spremembam.

Vročinski val, ki je zajel velik del Evrope, je v Franciji že terjal tri smrtne žrtve zaradi ’toplotnega šoka’. Trije moški so doživeli srčni infarkt, ko so iz vročine skočili v hladno vodo. Med vročinskim valom se moramo izogibati vodi, ki je premrzla, prav tako pa je bolje, da se namesto za skok v vodo odločimo za postopno stopanje, da se naše telo prilagodi.

Pozorni moramo biti tudi pri uporabi klimatskih naprav, tako v avtu kot doma. Pogosto se odločimo za prekomerno hlajenje, naprave pa usmerimo v ljudi, namesto da bi ohlajali prostor ali kabino avtomobila. Pravilo, ki bi se ga morali strogo držati, je, da je razlika med zunanjo temperaturo in tisto v kabini največ 10 stopinj Celzija. Ko je zunaj 35 stopinj Celzija, naj bi torej v avtomobilu klimo nastavili na 25 stopinj Celzija.