Česa še niste vedeli o vitaminu C in D?

Vsak dan veliko slišimo o zaščiti zdravja z umivanjem rok, bolj malo pa o tem, kako poskrbimo, da bo naš imunski sistem bolj učinkovit in še bolj odporen. Tukaj imamo v mislih predvsem gibanje in prehrano, posledično pa tudi preskrbo z vitamini. Tudi stroka je že potrdila, da bi se število sodobnih kroničnih bolezni precej zmanjšalo, če bi bili bolje preskrbljeni z vitamini, predvsem z vodotopnim vitaminom C in v maščobi topnim vitaminom D.

Na vitamin C se vedno spomnimo šele ko zbolimo. Kako pa je z vitaminom D? O vitaminu D se govori več odkar so raziskave pokazale, da ¼ svetovnega prebivalstva primanjkuje vitamina D v krvi, še posebej v jesensko zimskem obdobju, ko se vitamin D v koži ne proizvaja sam. Precej raziskav je pokazalo, da je njegovo pomanjkanje povezano z večjo obolevnostjo za različnimi kroničnimi boleznimi in rakom. Zanimive zaključke je pokazala klinična raziskava, v kateri so v štirih letih ob dodajanju 1100 IE vitamina D na dan kar za 77 % zmanjšali pojavnost raka dojke in debelega črevesa (vir: JM Lappe et al., Am. J Clin. Nutr, 2007). Kako vitamin D deluje na imunski sistem? Vitamin D ima v telesu številne funkcije, njegovo delovanje pa je bolj podobno hormonom kot vitaminom. V imunskem sistemu ima regulacijsko vlogo. Kadar je potrebno, ga aktivira, po potrebi pa tudi upočasni in zaustavi. To je še posebej pomembno v avtoimunskih reakcijah, kot je na primer multipla skleroza ali luskavica, ko je pravilna regulacija imunskega sistema zelo pomembna.

Kako pa se oskrbimo z zdravimi zalogami? Vitaminu D rečemo tudi vitamin sonca. Starejši, ki v koži slabše tvorijo vitamin D in tisti, ki se ne sončijo, pa si zaloge lahko ustvarimo le s prehranskimi dopolnili. Tisti, ki mislijo, da z uravnoteženo hrano dobimo prav vse vitamine se motijo. V zmernih količinah je prisoten le v redkih živilih, kot so denimo, mastne ribe in jajca. Za zadostno količino vitamina D v mrzlih mesecih bi bilo potrebno ta živila uživati vsaj 3-krat na teden. Sončni žarki v mrzlih mesecih ne omogočajo tvorjenja vitamina D, saj sonce ne sije pod pravim kotom. Zato nam za ustrezno preskrbljenost in zaščito z njim ostane le dopolnjevanje prehrane. Kaj pa vitamin C? Tukaj pa se znanost bolj razhaja kot pri vitaminu D. Nedvomno vsi potrjujejo, da je vitamin C izjemno pomemben za imunski sistem, ni pa enoznačnih priporočil o količinah. Že priporočen dnevni odmerek za ohranjanje zdravja, ki je v miligramih, bi moral biti v gramski količini. Gram vitamina C (=1.000 miligramov) se sicer naenkrat slabše absorbira, če pa ga zaužijemo v pripravku s podaljšanim sproščanjem, potem mu omogočimo, da se bolje izkoristi.

