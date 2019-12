Nič ni hujšega od bolezni, so prepričani Slovenci. V novem letu si zato želijo čim več zdravja in tudi miru, saj je to najpomembnejše. Prepričani so, da s tem pride tudi vse ostalo. Premier Marjan Šarec je državljanom zaželel, da se zaradi politike ne bi prepirali, državljani pa si želijo, da bi se politiki lepše obnašali.