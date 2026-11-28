Recepti so preprosti, sestavine naravne, obljube velike. Kozarec česna, prelit z medom, je bojevnik proti boleznim.

"Ko pa damo česen v med, se okrog česna zaradi osmoze ustvari okolje, ki ima več proste vode in zato tudi bolj primerno življenjsko okolje za razvoj bakterij," pa pravi dr. Polonca Štefanič z oddelka za mikrobiologijo in docentka na Biotehniški fakulteti.

Med drugim tudi za razvoj bakterije, ki uspeva v odsotnosti kisika in v ustreznih pogojih proizvaja nevaren botulinski toksin. Težava je, da doma pripravljene mešanice niso nujno varne, čeprav so videti povsem običajne.

"Navidez ne vidimo, ne zasledimo drugačnega vonja, ne vidimo spremembe živila, niti okusa, hkrati pa je lahko polno toksina, ki nam lahko zelo škodi," pravi Štefaničeva.

In kot pojasnjuje dr. Natalija Planinc Strunjaš, vodja oddelka enote intenzivne terapije na UKC Ljubljana, gre za pojav "pareze in paralize mišic od zgoraj navzdol, torej najprej obraznih mišic, pride do plegije pogleda, torej ne moremo premikati oči, povesijo se veke, potem pa pride še do težav s požiranjem".