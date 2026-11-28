Recepti so preprosti, sestavine naravne, obljube velike. Kozarec česna, prelit z medom, je bojevnik proti boleznim.
"Ko pa damo česen v med, se okrog česna zaradi osmoze ustvari okolje, ki ima več proste vode in zato tudi bolj primerno življenjsko okolje za razvoj bakterij," pa pravi dr. Polonca Štefanič z oddelka za mikrobiologijo in docentka na Biotehniški fakulteti.
Med drugim tudi za razvoj bakterije, ki uspeva v odsotnosti kisika in v ustreznih pogojih proizvaja nevaren botulinski toksin. Težava je, da doma pripravljene mešanice niso nujno varne, čeprav so videti povsem običajne.
"Navidez ne vidimo, ne zasledimo drugačnega vonja, ne vidimo spremembe živila, niti okusa, hkrati pa je lahko polno toksina, ki nam lahko zelo škodi," pravi Štefaničeva.
In kot pojasnjuje dr. Natalija Planinc Strunjaš, vodja oddelka enote intenzivne terapije na UKC Ljubljana, gre za pojav "pareze in paralize mišic od zgoraj navzdol, torej najprej obraznih mišic, pride do plegije pogleda, torej ne moremo premikati oči, povesijo se veke, potem pa pride še do težav s požiranjem".
Če se po zaužitju sumljivega živila pojavijo ravno te težave, dvojni vid, povešene veke, težave z govorom in požiranjem, je nujno poiskati prvo pomoč. "Pri okvari pride do težav z dihanjem, požiranjem, govorom in potem lahko tudi sledi smrt, če ne pride do pomoči s strani sodobne medicine," pravi Planinc Strunjaš.
Zdravljenje lahko traja tudi več mesecev. A če bi pa mešali med s suhimi živili, denimo s kurkumo, cimetom, bi bil postopek zagotovo bolj varen, še pojasnjuje mikrobiologinja. Nevarnost pa ni le v medu, podobno tveganje je tudi pri olju, kjer se lahko ustvarijo pogoji za rast botulizma.
"Čili v olju je potencialno nevaren, če je to svež čili v olju. Če pa je to posušen čili, pa ni težav zato, ker ne bo dovolj vode, da bi tak, da bi ta bakterija lahko tam vzklila, živela in proizvajala toksin. Je pa problem tudi pri olivah. Recimo olive v olju, še posebej nefermentirane olive, nasoljene olive," dodaja Štefaničeva.
Četudi torej vsak pripravek ni nujno strupen, previdnost ni odveč.
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