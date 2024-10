Ideja o že vnaprej pripravljenem česnu: kako lansirati na police nov izdelek?

Na solati, v juhah, na mesu, kje pa vi najraje jeste česen? Slovenci smo se še pred desetletjem spopadali s pomanjkanjem te začimbne rastline, 80 odstotkov česna je bilo kitajskega, domačega pa skorajda nič. In prav ta manko je dal idejo Poloni Šterk, eni od tekmovalk letošnje sezone oddaje Štartaj Slovenija. Čeprav so z družino živeli v bloku, je starim staršem pogosto pomagala na njivah in tako je leta kasneje tudi sama začela saditi česen. Ker pa se je med pridelkom našlo kar nekaj manjših strokov, jih je Polona začela fermentirati. Nastala je ideja o že vnaprej pripravljenem česnu, koliko poguma in žrtvovanja pa je v resnici potrebnega, da na slovenske police lansiraš popolnoma nov produkt?