Češke turiste med soteskanjem odneslo prek slapu, padli 15 metrov v globino

Skupina štirih oseb, državljanov Češke, je v četrtek okoli 18.30 skupaj z vodnikom odšla na kanjoning – soteskanje na Fratarico. Ko so bili pri slapu Katedrala, se je nenadoma poslabšalo vreme, voda pa je začela hitro naraščati.

Vodnika in vse štiri osebe je odneslo preko slapu, približno 15 metrov v globino. Ena od udeleženk si je pri tem poškodovala levo nogo v predelu gležnja, zato so jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Policisti nesrečo oz. dogodek še preiskujejo, so sporočili s PU Nova Gorica.