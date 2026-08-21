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Črna kronika

Češke turiste med soteskanjem odneslo prek slapu, padli 15 metrov v globino

Nova Gorica, 21. 08. 2026 08.56 pred 22 minutami 1 min branja 2

Avtor:
U.Z.
Slapovi Fratarice

Skupina čeških turistov se je z vodnikom odpravila na soteskanje po Fratarici, a se je izlet končal z nesrečo. Vreme se je nenadoma poslabšalo, voda pa je začela hitro naraščati. Pri slapu Katedrala jih je odneslo prek približno 15 metrov visokega slapu. Ena od turistk se je pri tem poškodovala.

Skupina štirih oseb, državljanov Češke, je v četrtek okoli 18.30 skupaj z vodnikom odšla na kanjoning – soteskanje na Fratarico. Ko so bili pri slapu Katedrala, se je nenadoma poslabšalo vreme, voda pa je začela hitro naraščati.

Vodnika in vse štiri osebe je odneslo preko slapu, približno 15 metrov v globino. Ena od udeleženk si je pri tem poškodovala levo nogo v predelu gležnja, zato so jo odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Policisti nesrečo oz. dogodek še preiskujejo, so sporočili s PU Nova Gorica.

soteskanje frantarica reka nesreča

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KOMENTARJI2

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Ahmed Bajsi
21. 08. 2026 09.39
a se men odpele lihkar zdj.... vsi možni portali so objavljali nalive, dež, nevihte ampak naš slovenc vodnik pa gasa turiste peljat na ''izlet''
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Ahmed Bajsi
21. 08. 2026 09.40
Vodniku kazen minimalno 34.000e pa s.p. zapret
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