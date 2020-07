Bo nasad japonskih češenj mogoče rešiti?

Tukaj je treba poudariti, da gre za sveto drevo Japoncev. Od 9. stoletja so posajene pred cesarsko palačo. Vsak japonski veleposlanik v Sloveniji poroča cesarski palači o češnjah in prav tako, ko so bili naši visoki obiski na Japonskem, so vedno hoteli videti slike japonskih češenj, da so pokazali darilo države državi.

" Te češnje imajo še posebno vrednost, ker so prišle prav iz Japonske. Danes skoraj vsak dan govorimo o karanteni. Tudi rastline jo poznajo. Japonske češnje so v Slovenijo prišle spomladi 1999 in so eno leto preživele v karanteni. Posajene so bile na posebno, izolirano njivo. Tam so bile pod stalnim nadzorom fitopatologov, da bi ugotovili, ali so morda z njimi prišle kakšne nevarne bolezni. Na srečo tega ni bilo. Po letu dni karantene pa smo jih nato posadili v stalni nasad. Danes so pravila bistveno strožja in uvoz češenj v EU iz Japonske ni več dovoljen. Prav zaradi tega so te v nasadu še bolj dragocene, ker predstavljajo izvorni Japonski genetski material, " so ob letošnjem cvetenju, ki je sovpadlo z začetkom karantene, zapisali v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, ki ga vodi docent Jože Bavcon .

Zadnjih 20 let lahko to žlahtno japonsko tradicijo podoživimo tudi v Ljubljani, kjer ob Večni poti pod Rožnikom vabi nasad japonskih češenj. Prvo drevo je 9. oktobra 2000 zasadila japonska princesa Sajako , zgodba pa se začne leto pred tem, 3. februarja 1999 v japonskem parlamentu, ko je dežela vzhajajočega sonca Sloveniji podarila 300 češnjevih dreves in tako simbolično odprla gospodarsko pot med državama. Ob Večni poti jih je 71.

Ko zgodaj spomladi zacvetijo češnje, Japonska praznuje, družine, sodelavci in prijatelji se zgrinjajo na piknike pod cvetoča drevesa, pregovorna japonska zadržanost pa kar nekako popusti. Gre za več kot tisočletje star običaj občudovanja minljive lepote cvetov – imenujejo jih sakura – ki jih doživljajo kot prispodobo za pomlad, upanje in (novo) življenje. " To drevo ne rodi plodov, njegov edini namen je, da je lepo, " pove navdušenec nad japonsko kulturo Leon Cimprič . " Izraža vrhunec narave, lepoto trenutka in hkrati minljivost. "

Okoli leta 1910 je Tokio Washingtonu podaril 3000 češenj. To je bil začetek "češnjeve diplomacije". "Američani jih niti med drugo svetovno vojno, ko je bil vrhunec sovražnosti, ko so Japonce zapirali v taborišča, niso posekali. To je neka stvar, ki se je ne dela. To je faux pas, kot bi rekli v diplomatskem jeziku," je povedal Leon Cimprič.

Cimprič dvomi tudi v drugo možnost: " Govori se o vzgoji sadik, ampak češnje glede na ta poseg najverjetneje ne bodo tam ostale, kjer so zdaj ." Tudi če bodo – prostor, kjer rastejo, je zdaj javen, postal pa bo dvorišče z asfaltiranimi potmi, razmišlja. Sprašuje se, zakaj načrtovane zgradbe ne premaknejo nekoliko nazaj in se izognejo težavam. A stvar ni tako preprosta.

V načrte, da bi jih preselili oziroma presadili, Cimprič ne verjame. " Toliko, kot je zgoraj krošnje, je tudi spodaj korenin. Oni imajo v načrtu drevesa izkopati in jih presaditi, ampak če bodo to naredili, je zelo majhna verjetnost, da bodo drevesa preživela, ker so že dolgo časa tam. " Pritrjuje mu tudi strokovnjak Bavcon: " Češenj se ne da presajati, ker tega ne zdržijo. "

NIB: Ne moremo graditi, ne da bi poškodovali drevesa. Pa je to res?

Na NIB pojasnjujejo, da je predvidena lokacija "edina možna v zazidalnem načrtu za to območje". Tam je zdaj vhod v nikoli uresničeni novi ljubljanski botanični vrt, ki ga bodo rušili in na njegovem mestu postavili novo stavbo. Ker drevesa rastejo preblizu, "novogradnja ni mogoča brez poškodb koreninskega sistema in krošenj", so zapisali v študiji, ki jo je leta 2015 pri Gozdarskem inštitutu Slovenije naročil investitor. Ugotovili so še, da bi bili ukrepi za zaščito nasada med gradnjo neučinkoviti oziroma tudi neizvedljivi. "Ob tem dodajamo, da so brez poškodb posameznih dreves v nasadu tudi brez realizacije investicije že sedaj onemogočeni vzdrževalni posegi na delu stavbe, ki meji na nasad, oziroma vzdrževalni posegi na posameznih komunalnih vodih, ki tečejo neposredno pod ali med koreninami dreves," so zapisali v sporočilu za javnost.

Bavcon se s tem nikakor ne strinja. "Drevesa je mogoče zaščititi, saj je gradnja stavbe sedanjega vhodnega objekta v nov botanični vrt na isti liniji, kot je sedaj. Saj to tudi stalno predlagamo," je povedal.

A na NIB trdijo, da se kot rešitev ponuja zgolj (začasna) selitev dreves oziroma vzgoja novih iz sadik. Bavcon je do obeh možnosti kritičen. Češnje so prestare, da bi jih lahko uspešno presadili, pravi. "Toliko, kot je zgoraj krošnje, se ta projicira tudi na zemljo. Tako starih češenj ni možno presajati, ker se posušijo," pojasnjuje. Druga možnost, vzgoja novih dreves iz sadik, bi bila izvedljiva, a z velikim zadržkom: "To ni več isti material, problem pa je svetost dreves, česar mi ne razumemo," opozarja.