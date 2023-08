Cesta do doline Kamniške Bistrice ponovno odprta

Vsak dan med 10. in 15. uro je odprt Preskarjev muzej v pastirskem naselju, odprt je tudi Domžalski dom, so sporočili iz zavoda.

Obe koči v Kamniško Savinjskih Alpah – Kamniška koča na Kamniškem sedlu in Cojzova koča na Kokrškem sedlu – bosta planince znova sprejeli od 2. septembra dalje, so dodali. Od sobote bodo odprte tudi planinske poti do obeh planinskih koč in do okoliških vrhov.

Dolina Kamniške Bistrice je bila po ujmah, ki so državo prizadele 4. avgusta, dlje časa nedostopna.

Odprtje ceste so na občini napovedovali za minulo soboto, a se je po pojasnilih zavoda odprtje zamaknilo za nekaj dni.