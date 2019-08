Cesta Idrija–Godovič bo spet odprta za promet

V času popolne zapore Zale je promet potekal po obvoznih poteh preko Cerknega in Kladja, Žirov, Medvedjega Brda in Zadloga, za večja tovorna vozila pa tudi čez Novo Gorico.

Po mesecu dni bo cestna povezava med Godovičem in Idrijo znova odprta za promet. Po napovedi družbe Kolektor CPG Idrija, ki izvaja dela, bo promet po Zali stekel ob 17. uri.

Medtem ko je lani podobna mesec dni trajajoča zapora povzročila številne preglavice in negodovanja, je letošnja minila mirno.

Medtem ko je lani podobna mesec dni trajajoča zapora povzročila številne preglavice in negodovanja, je letošnja minila mirno. Direkcija za ceste je v veliki meri upoštevala zahteve in pred zaprtjem Zale delno preuredila obvoze. Cesta med Zadlogom in Belo je tako ob tej priložnosti dobila novo asfaltno prevleko.

Po besedah župana Občine Idrija Tomaža Venclja v času zapore niso dobili večjih pritožb.

Cesta odprta dva dni prej, kot je bilo napovedano

Tudi izvajalec del se je držal obljube, dane ob obisku ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek, tako da bo cesta odprta dva dni prej, kot je bilo sprva napovedano.

Promet bo sicer, kot je bilo že predvideno, odslej urejen izmenično enosmerno s semaforjem. Pod polovično zaporo bodo do konca izvedli temeljenje galerije in njeno zadnjo steno, dvosmerni promet pa bodo omogočili do konca leta.

Predvidoma marca prihodnje leto bodo gradbišče znova odprli, kar je sicer odvisno od vremenskih razmer. Takrat bodo postavili stebre in zgradili strop galerije, zaradi nevarnosti padajočih skal pa bo imela galerija tudi nasutje. Pričakujejo, da bomo dela v celoti zaključili v začetku oktobra prihodnje leto.