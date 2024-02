Dva tedna po usodnem zemeljskem plazu domačini brez težav v dolino

Dobra dva tedna po usodnem zemeljskem plazu, ki je v Zatolminu pod seboj pokopal starejšega domačina, so cesto med Zatolminom in Čadrgom ponovno odprli za ves promet. Na osnovi geološkega poročila in študije padanja skal, ki ostajajo na pobočju, so se odločili, da parkirišče pod plazom nasujejo in tako ustvarijo nekakšen skalobran. Še vedno pa ni znano, ali jim bo uspelo odstraniti plaz in pred turistično sezono odpreti cesto proti Javorci.