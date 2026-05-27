Cesta, ob kateri ležijo spomeniki: v zadnjih letih ugasnilo sedem življenj

Bilo je okoli 16. ure, ko je 45-letni voznik osebnega avtomobila pripeljal iz smeri Ptuja in nato pri naselju Grajenščak v ovinku zapeljal preko prekinjene ločilne črte na nasprotno smerno vozišče. V nasprotni smeri sta takrat pravilno pripeljala voznik motornega kolesa s sopotnico.

"Trčenje je bilo tako silovito, da je 69-letni motorist na kraju izgubil življenje, njegova sopotnica, 63-letna ženska, pa je bila s helikopterjem prepeljana v bolnišnico, a je tam žal umrla," je povedala Anita Kovačič s Policijske uprave Maribor.

Na mestu hude prometne nesreče danes gorijo sveče. Domačini sicer opozarjajo, da gre za zelo nevarno cesto, na kateri je v preteklosti umrlo že več motoristov. Na enokilometrskem odseku je bilo v zadnjih letih sedem smrtnih žrtev. "Nato pa še od Grajene do Ptuja vem za vsaj še pet primerov. Najmlajša žrtev je bila triletna deklica," pravi Boštjan Breg.

Za nameček ob tej cesti vodi celo šolska pot. In ker ni postajališč, avtobus kar ob vozišču pobira in odlaga šolarje. Po besedah Brega so se tudi v torek, ko se je zgodila prometna nesreča, otroci ravno vračali iz šole.

Omejitev hitrosti na tem območju je 90 kilometrov na uro, po besedah Brega pa "se ponoči začnejo tudi dirke s Ptuja proti Mariboru".

Domačini ob tem že vrsto let tako občino kot direkcijo za infrastrukturo opozarjajo, da jih resnično skrbi za varnost. A, kot pravijo, povsod naletijo na gluha ušesa. Vse dokler ta cesta znova ne vzame kakšnega življenja in ob njej postavijo še en spomenik. Nato pa se nanje spet pozabi.