Slovenija

Cesta, ob kateri ležijo spomeniki: v zadnjih letih ugasnilo sedem življenj

Ptuj, 27. 05. 2026 19.57 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
Tina Švajger
Nevarna cesta

Huda prometna nesreča, v kateri sta v torek umrla motorist in njegova sopotnica, se je zgodila na cesti, kjer je v zadnjih letih po besedah domačinov umrlo že najmanj sedem življenj. Ob tej nevarni cesti pa vodi celo šolska pot, kjer otroci čakajo na avtobus, čeprav ob njej ni urejenih postajališč ali pločnika. "Tu ne gre za tragedijo, pač pa za golo malomarnost," so jasni krajani.

Bilo je okoli 16. ure, ko je 45-letni voznik osebnega avtomobila pripeljal iz smeri Ptuja in nato pri naselju Grajenščak v ovinku zapeljal preko prekinjene ločilne črte na nasprotno smerno vozišče. V nasprotni smeri sta takrat pravilno pripeljala voznik motornega kolesa s sopotnico.

"Trčenje je bilo tako silovito, da je 69-letni motorist na kraju izgubil življenje, njegova sopotnica, 63-letna ženska, pa je bila s helikopterjem prepeljana v bolnišnico, a je tam žal umrla," je povedala Anita Kovačič s Policijske uprave Maribor.

Na mestu hude prometne nesreče danes gorijo sveče. Domačini sicer opozarjajo, da gre za zelo nevarno cesto, na kateri je v preteklosti umrlo že več motoristov. Na enokilometrskem odseku je bilo v zadnjih letih sedem smrtnih žrtev. "Nato pa še od Grajene do Ptuja vem za vsaj še pet primerov. Najmlajša žrtev je bila triletna deklica," pravi Boštjan Breg.

Za nameček ob tej cesti vodi celo šolska pot. In ker ni postajališč, avtobus kar ob vozišču pobira in odlaga šolarje. Po besedah Brega so se tudi v torek, ko se je zgodila prometna nesreča, otroci ravno vračali iz šole.

Omejitev hitrosti na tem območju je 90 kilometrov na uro, po besedah Brega pa "se ponoči začnejo tudi dirke s Ptuja proti Mariboru".

Domačini ob tem že vrsto let tako občino kot direkcijo za infrastrukturo opozarjajo, da jih resnično skrbi za varnost. A, kot pravijo, povsod naletijo na gluha ušesa. Vse dokler ta cesta znova ne vzame kakšnega življenja in ob njej postavijo še en spomenik. Nato pa se nanje spet pozabi.

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

blekk
27. 05. 2026 21.14
Evo dragi bralci, portal... Vidite da hitrost ni kriva za smrt... Kot ponavadi pošete divjanje motoristov... Drugi spijo za volanom nekaj tonskega vozila!!!!
Na pol ovca
27. 05. 2026 21.13
Ne pristavljajte svojega lončka na tragedijo !! Avomobilist je zavil v njih sredi ceste NOBEN ukrep tega ne reši NOBEN !!
Prijazna
27. 05. 2026 21.25
A tako.
Svetec 2021
27. 05. 2026 21.06
Nič novega po Ptuju mladoletniki s kuterji preko 70 km/h....zadnjič so policisti enega zasegli in glej ga zlomka sodišče je enakega vrnilo staršem in mladoletnik se veseljo dalje vozi. Pol pa se bo ubil pa se bo pol Slovenije čudilooo
Darko32
27. 05. 2026 21.08
Minus sem ti dal zato, ker zlorabljaš objestnost posameznikov za opravičevanje malomarnega dela pri projektiranju in izgradnji cest.
Svetec 2021
27. 05. 2026 21.10
Pač napisal sem to kaj se dogaja...... ker potem pa se vsi čudijo ko se zgodi tragedija...
jablan
27. 05. 2026 21.12
Jaz se ne bom bodo mogl pa novga delat
Tine990
27. 05. 2026 21.02
Levi so pokradli v 4 letih za 2miljardi eur!!! Za ta denar bi avstrici preplastili polovico slovenije!!!
jablan
27. 05. 2026 21.09
Uf desni ne zaostajajo
Svetec 2021
27. 05. 2026 21.10
Neprimeren komentar !!!!
blekk
27. 05. 2026 21.11
Kaj levi... 2 JJ vlada je javni dolg povečala dokler ni prevzela pahorjeva vlada...
JAZsemTI
27. 05. 2026 21.01
Morda se bo po čudežu kak fikus končno zganil in opravil svoje delo.
Krtek004
27. 05. 2026 20.57
Vsaki dan sem na cesti delam skoraj po 4000km na mesec, in lahko pevem samo eno. Ne bojim se tako imenovanih divjako ki se pelje 10km/h preko omejitve, bojim se nesposobnih voznikov, kateri ne spremljajo omejetev in znakov, PREDVSEM PA SE NE ZNAJO VOZIT PO SVOJEM PASU IN SEKAJO OVINKE ALI pa gre z vsaj pol vozila na tvojo stran in to se jim vidi, da nimajo občutka za svoje prevelike avtomobila, KER SO NESPOSOBNI. Verjemte pol majn nesreč bo, ko ne bo za vse vedno kriva hitrost in alkohol, ampak bodo zaceli kaznit voznike, ki OVIRAJO PROMET, namreč ce se pelješ 10% pod omejitvijo je to tudi KAZNIVO.
Prelepa Soča
27. 05. 2026 21.10
Krtek004.... samo na AC je omejitev za NAJMANJŠO hitrost...."Avtocesta je namenjena daljinskemu prometu motornih vozil, na njej pa je najnižja dovoljena hitrost 60 kilometrov na uro".
deltex
27. 05. 2026 20.42
Vsak odsek ceste je potencialno nevaren, eni bolj, drugi manj. Ponavadi pa je kriv človek in tudi tokrat je bilo tako. Do te hude tragedije je prišlo, ker je voznik avta zapeljal na nasprotni pas...
Dinho8O
27. 05. 2026 20.18
Ce bi se vozili po omejitvah, bi se bili vsi zivi.
FRPuma
27. 05. 2026 20.30
V tem primeru očitno ne. 90 je omejitev. Na nasprotni pas mu je zapeljal.
JAZsemTI
27. 05. 2026 21.01
Tam je 50 omejitev
jablan
27. 05. 2026 21.10
Nikjer ni omenjeno da niso peljali po omejitvi a ti kaj vèč veš
Yarmouth lad
27. 05. 2026 20.08
Ljubljano ne briga, kaj se dogaja v zaledju. Denar gre v širjenje vpadnic, ki je popoln nesmisel in ne bo rešil težav s pritokom avtomobilov v prestolnico. Enaka sramota za centralno vlado je več desetletno prelaganje začetka gradnje odseka avtoceste na slovensko Koroško. Škoda, da tam ne skličejo referenduma za priključitev Avstriji, potem bi bile ceste urejene v petih letih...
