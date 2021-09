Cesta skozi središče Prevalj polovično zaprta predvidoma eno leto

Po podatkih direkcije bo izbrani izvajalec obnovil vozišče v dolžini 1540 metrov, dela pa zajemajo tudi ureditev površin za pešce in kolesarje, cestno razsvetljavo, avtobusno postajališče, ureditev odvodnjavanja in meteorne kanalizacije ter ustrezno zaščito ali prestavitev ostalih komunalnih vodov.

"Opravičujemo se vsem ljudem, a drugače naložbe ne moremo izpeljati," je dejal župan Občine Prevalje Matic Tasič . V zadnjih dneh so na območju ceste v središču Prevalj polagali kanalizacijo, ki se bo priključila na novo čistilno napravo, kmalu pa bo sledila ureditev cestišča.

Zastoji zaradi gradbenih del na cesti v središču Prevalj, ki je del glavne prometnice skozi Mežiško dolino, povzročajo precej nejevolje voznikom, prav tako so zaradi varnosti zaskrbljeni starši otrok, ki tam dnevno hodijo v šolo.

"Polovična zapora ceste na Prevaljah je predvidena za ves čas gradnje tako kanalizacije, ki jo trenutno izvaja Občina Prevalje, kot tudi ureditve ceste, to je do septembra 2022," so sporočili z direkcije.

Medtem pa je pri koncu najpomembnejša okoljska naložba občine v zadnjih letih, 5,1 milijona evrov vredna gradnja nove čistilne naprave in novega kanalizacijskega sistema. Tehnični pregled čistilne naprave je napovedan za ponedeljek, župan pa ocenjuje, da bo lahko poskusno obratovanje steklo konec meseca. Občina je za projekt prejela 3,8 milijona evrov evropskih in državnih nepovratnih sredstev.

Projekt je skupno predvidel gradnjo več kot pet kilometrov kanalov za odpadno vodo, dveh razbremenilnikov, štirih črpališč in čistilno napravo za 7000 populacijskih enot, iz katere se bo očiščena voda stekala v reko Mežo.