Pri sanaciji slikovite ceste pomagajo delavci alpinisti

Na delu ceste, ki je večinoma vkopana v dolomitno območje, delno pa je izvedena na nasipih, varovanih s kamnitimi zidovi, je Direkcija za infrastrukturo med rednimi pregledi pred časom ugotovila, da je na dveh pododsekih, ki ležita pod grebenom Črni Školj, na nadmorski višini od 780 do 825 metrov, nujna potrebna sanacija zalednih in obcestnih brežin in predorov.

Sredi avgusta se je začela sanacija ene najbolj slikovitih cest v Sloveniji, ceste od Lokavca do Predmeje. Značilnost omenjene ceste je, da je vklesana v skalovje in vodi skozi predore, tik nad globokimi prepadi. In tudi zaradi tega je še kako pomembno, da je varna.

Dela so hitro stekla in so že v polnem teku. V dobrem mesecu so namreč že zaključili prva dela, ki so vključevala čiščenje brežin (odstranitev grmičevja, posek dreves in odstranitev večjih labilnih skalnih blokov), trenutno pa izvajajo vrtalna dela ter vgradnjo in injektiranje geotehničnih sider, ki so potrebna za postavitev podajno lovilnih sistemov. Na koncu bodo postavili in montirali še podajno lovilni sistem za zaščito zalednih brežin ter montirali zaščitne mreže za zaščito obcestnih brežin. Sledili bodo čiščenje bokov in stropa predorov ter izvedba lovilnih zaves in stabilizacija večjih skalnih blokov z jeklenicami.

Omenjena dela bodo izvedli na dveh mestih, in sicer v skupni dolžini 345 metrov. Gre za izredno zahtevna specifična dela na težko dostopnem terenu, saj se izvajajo na strmih in visokih brežinah, kar od delavcev zahteva usposobljenost za izvajanje višinskih del. Delavci alpinisti namreč zaradi izjemno zahtevnega terena dela opravljajo predvsem ročno, med drugim tudi kontrolirano prožijo labilno kamenje in skale, ki nato padejo na cesto, na katero predhodno namestijo pesek (tampon), s čimer zaščitijo vozišče pred poškodbami, saj sanacija voziščne konstrukcije v tem delu zaenkrat ni predvidena.