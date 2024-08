Ceste bodo spet polne učencev, v okolici šol poostren nadzor

V ponedeljek bo šolski prag prvič prestopilo nekaj več kot 20.000 prvošolcev, osnovno šolo pa bo v letošnjem šolskem letu obiskovalo nekaj več kot 190.000 šolarjev. Po dobrih dveh mesecih počitnic bodo tako ceste spet polne učencev, v okolici šol in vrtcev pa bodo poostrene policijske kontrole. AMZS in policija ob tem opozarjata, naj varnost v prometu velja celo leto in ne le prvi šolski dan. Ob začetku novega šolskega leta pa tudi številne novosti v javnem potniškem prometu.