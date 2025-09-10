Cesta na Vršič do konca novembra z delno in popolno zaporo

Popolna zapora bo med 15. septembrom in 12. oktobrom od ponedeljka do petka med 7.30 in 17. uro. Po 17. uri do 7.30 ter ob vikendih je predvidena delna zapora, so pojasnili na direkciji in dodali, da se lahko termini zaradi vremenskih pogojev še spremenijo.

Od 12. oktobra do 28. novembra oziroma dokler bodo to dopuščale vremenske razmere je predvidena delna zapora, ko bo promet potekal izmenično enosmerno s semaforji.

Po pojasnilih direkcije bo med popolno zaporo promet preusmerjen na obvoz preko Italije, čez mejni prehod Predel.

Iz smeri Kranjske Gore bo dostop do Koče na Gozdu omogočen ves čas gradbenih del, iz smeri Trente pa bo dostop možen do Tičarjevega doma, če bodo razmere na gradbišču to dopuščale.