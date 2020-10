'Ceste naj bodo prostor solidarnosti in ne objestnega ravnanja'

Pričeli so veljati novi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Agencija za varnost prometa in Policija sta zato javnosti naslovili skupni poziv k doslednemu spoštovanju Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, saj je zdravstveni sistem obremenjen z obvladovanjem posledic širjenja okužb.

Solidarnost do zdravstvenih delavcev je moč izkazati tudi tako, da vsi, ki se odpravijo na neodložljivo pot, dosledno spoštujejo prometne predpise in se ne izpostavljajo tveganjem in nevarnostim v prometu, so zapisali v sporočilu Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. "Neodgovorno izpostavljanje sebe in drugih tveganjem za najhujše posledice ne sodi v promet. V obdobju, ko si moramo vsi skupaj kar najbolje prizadevati za izvajanje ukrepov za zajezitev širjenja SARS-CoV-2, je še toliko bolj pomembno, da se od doma odpravimo le zaradi nujnih in neodložljivih poti, ob spoštovanju cestnoprometnih predpisov, razmer na cesti in največje mere samozaščitnega ravnanja. Slednje velja še posebej za ranljivejše skupine udeležencev v prometu, pešce, kolesarje, motoriste in mopediste. Obeta se sončen konec tedna, tudi nekoliko višje temperature, zato je še toliko bolj pomembno, da vsi, ki se bodo odpravili na nujne poti, ob upoštevanju navedenega odloka, poskrbijo za svojo varnost na cesti."

icon-expand AVP in Policija pozivata k solidarni in varni vožnji. FOTO: Shutterstock

Do konca letošnjega septembra se je na slovenskih cestah pripetilo 11.672 evidentiranih prometnih nesreč, v katerih je življenje izgubilo 72 udeležencev v prometu, 552 je bilo hudo in 4.087 lažje telesno poškodovanih. Posamezni vozniki hitrosti in načina vožnje še vedno ne prilagodijo sposobnostim za vožnjo, stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim prometa, vremenskim razmeram ter značilnostim vozila in tovora. Ne zavedajo se, da je dovolj zgolj trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma spremeni življenje, in da je lahko usodna že najmanjša napaka. Še posebej v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, ceste spolzke, mokre, pa tudi poledenele, so razmere za vožnjo bolj tvegane, opozarjajo pri AVP in policiji. V času epidemije je bil povečan trend alkoholiziranih povzročiteljev nesreč Obenem so zaradi trenutne vsesplošne situacije posamezniki lahko manj zbrani, opuščajo nekatere previdnostne navade ali so ohlapnejši pri spoštovanju prometnih predpisov. Zato Agencija za varnost prometa in Policija pozivata vse, ki se ob upoštevanju Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb odpravljajo na nujno pot, k najvišji meri previdnosti in doslednemu spoštovanju prometnih predpisov in razmer na cesti. Agencija in Policija obenem spominjata, da je bil v času epidemije (od 16. 3. do 31. 5. 2020) zaznan trend povečanja števila alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč. Med vsemi alkoholiziranimi povzročitelji prometnih nesreč do konca maja, ki so jim izmerili nad 2 promila alkohola v krvi, jih je bilo skoraj 70 odstotkov v času epidemije. Najvišja izmerjena stopnja alkoholiziranosti povzročitelja prometne nesreče je bila 3,13 promila, končala se je s smrtnim izidom.

icon-expand Alkohol in vožnja FOTO: Dreamstime