Ceste obarvane v rdeče, največja gneča proti Primorski

Sončen začetek vikenda je na ceste privabil kupe pločevine, zato je ponekod nastala gneča. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici v smeri Kopra, na primorski avtocesti proti morju ter na mejnih prehodih s Hrvaško. Kolone so tudi pred Bledom.

Bližajo se prazniki, pred nami pa so zaradi dneva solidarnosti štirje dela prosti dnevi. Mnogi so sončen začetek prazničnega vikenda izkoristili za izlete , saj na cestah ob turističnih krajih in proti obali nastajajo zastoji.

icon-expand Stanje na cestah, 12. 8. ob 12.00 FOTO: Promet.si

Največja gneča je nastala v okolici Ljubljane proti primorski avtocesti. Občasni zastoji z gorenjske smeri se začno že pri Vodicah in se po zahodnem kraku ljubljanske obvoznice nadaljujejo vse do razcepa Kozarje. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Gneča proti primorju je tudi na južni ljubljanski obvoznici, kjer kolona sega že čez priključek Ljubljana center. Od Ljubljane do Portoroža približno dve uri vožnje Kolone so tudi na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Kopru, in sicer od Ljubljane do Vrhnike ter pri Uncu. Promet med Uncem in Vrhniko je močno zgoščen tudi v smeri proti Ljubljani. Na obalnih cestah so prav tako zastoji. Na glavni cesti Dragonja–Koper promet zaradi nesreče pri Srgaših poteka izmenično enosmerno, zastoja segata vse do Kopra oziroma meje s Hrvaško.

Tisti, ki ste namenjeni čez mejo, lahko državo zapustite oziroma se vanjo vrnete na mejnem prehodu Sečovlje. Veliko prometa je tudi na glavni cesti med Sečo in Izolo v obe smeri ter na koncu obalne hitre ceste pri Izoli. Gneča tudi na Gorenjskem Da je čas poletnih počitnic in dopustov, se pozna tudi na severu države. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je 10-kilometrski zastoj tovornih in osebnih vozil. Če ste namenjeni v Kranjsko Goro, na Prometno-informacijskem centru priporočajo, da avtocesto zapustite že na izvozu Lesce ali Lipce. Počasi gre tudi na glavni cesti od Lesc proti Bledu, ki je v obe smeri obarvana rdeče. Ponekod zaradi poplav zapore, zaradi sanacije pa omejen dostop Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi posledic ujme omejen dostop nepooblaščenim osebam na nekatera območja. Zaprte so tudi številne druge lokalne ceste. Ponovno je odprta železniška povezava Celje–Velenje in Jesenice–Bohinjska Bistrica.