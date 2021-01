Policija opozarja na močno povečan promet proti turističnim krajem in planinskim izhodiščem

Kranjski in ljubljanski policisti opozarjajo, da je zaradi lepega vremena močno povečan promet proti planinskim izhodiščem, rekreacijskim površinam in turističnim krajem. Najbolj na udaru so Pokljuka, Kranjska Gora, Krvavec, Ljubelj, dostop do Velike Planine pa celo ni več možen. "Svoja vozila parkirajte samo na označenih parkirnih mestih. Ne ovirajte dela zimskih služb in ne blokirajte možnih poti za intervencijska vozila," pozivajo.

Kranjski policisti so sporočili, da je zaradi lepega vremena izredno povečan promet proti planinskim izhodiščem, rekreacijskim površinam in turističnim krajem. Najbolj problematični kraji so Pokljuka, Kranjska Gora z okolico, dolina Drage, Krvavec, Ljubelj ... "Kdor ima upravičen razlog in sodi med izjeme po odloku, se tam lahko giblje (najpogosteje zaradi rekreacije), kdor ga nima ali je iz druge regije, pa naj se že sam raje obrne, da ne bo potem slabe volje, če bodo uvedeni prekrškovni postopki," opozarjajo na PU Kranj. Kot so še pojasnili, poteka poostren nadzor, možne so tudi zapore posameznih cest. "Vozniki naj upoštevajo pravila o parkiranju, vozil naj ne puščajo na cesti. Povsod mora ostati prostor za široka intervencijska vozila. Pozivamo k upoštevanju prometnih pravil in ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Da so ceste proti planinskim izhodiščem polne, opozarja tudi Prometno-informacijski center. "Policijska uprava Ljubljana opozarja, da dostop do Velike Planine ni več možen. Svoja vozila parkirajte samo na označenih parkirnih mestih. Ne ovirajte dela zimskih služb in ne blokirajte možnih poti za intervencijska vozila," so zapisali in na Twitterju objavili zgovorni fotografiji. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke