Ceste še vedno zelo spolzke, zato previdno na pot

Kot so sporočili gorenjski policisti, so nedavne snežne razmere povzročile precej nevšečnosti na cestah. V šestih urah so tako obravnavali kar sedem prometnih nesreč, kar je polovica nesreč v dveh dneh. Kot opozarjajo, so ceste še vedno mokre in zelo spolzke, zato previdno na pot.

Kot so sporočili s PU Kranj, so v petek policisti vslabih voznih razmerah, ki jih je povzročilo sneženje, med šesto in dvanajsto uro dopoldan obravnavali sedem prometnih nesreč, kar je polovica vseh v zadnjih dveh dneh. Odsvetujemo udeležbo enoslednih vozil v prometu. Stik teh vozil s podlago v prometu je že v osnovi minimalen, v trenutnih razmerah pa še bistveno bolj tvegan, opozarjajo policisti. FOTO: Aljoša Kravanja V Kranju je voznik na prehodu za pešce trčil v peško, v Struženem sta zaradi nepravilnega premika trčili dve vozili, pri čemer je bil povzročitelj tudi pod vplivom alkohola (0,63 mg/l), po dva voznika sta potem trčila tudi na cesti Lesce–Bled in Bitnje–Žabnica. V Žireh je bila v nesreči udeležena kolesarka, pozneje pa sta se zgodili še dve nesreči z materialno škodo. Razmere so se nato umirile. Tvegana udeležba enoslednih vozil v prometu

Ceste so mokre tudi danes, so zelo spolzke, zaradi nizkih temperatur je tudi možnost poledice. Zato naj vozniki prilagodijo vožnjo tem razmeram, naključjem pa naj se ne prepuščajo tudi pešci, ki naj prav tako zelo pazijo. Odsvetujejo udeležbo enoslednih vozil v prometu. Stik teh vozil s podlago v prometu je že v osnovi minimalen, v trenutnih razmerah pa še bistveno bolj tvegan, so dodali.