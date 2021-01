Ceste so spolzke in poledenele, ohranjajte varnostno razdaljo

Kranjska policijska uprava opozarja, da so zaradi nizkih temperatur in včerajšnjega sneženja ceste (in tudi pločniki ter parkirne površine) zelo spolzke, marsikje tudi poledenele. Zato pozivajo voznike k prilagojeni hitrosti vožnje, večji varnostni razdalji in veliki previdnosti. "Pot ustavljanja v aktualnih razmerah je bistveno daljša kot na suhi podlagi, vozilo pa hitro lahko zdrsne. Zato naj pazijo tudi pešci sami in seveda vozniki nanje." Vozila naj bodo očiščena snega in ledu.

Ponekod po Sloveniji so danes možne snežne plohe, megla v pasovih pa ponekod zmanjšuje vidljivost, opozarja tudi Prometnoinformacijski center. Na pot se odpravite samo z ustrezno zimsko opremo! Vožnjo prilagodite razmeram na cesti in upoštevajte varnostno razdaljo.

Zaradi zimskih razmer je zaprta cesta čez prelaz Vršič, na cesti čez prelaz Ljubelj so obvezne verige na avstrijski strani. Velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike na cesti Godovič - Črni Vrh - Col.