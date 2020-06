Ceste že skoraj običajno polne, le med vikendom se še pozna upad voznikov iz tujine

Z uradnim preklicem epidemije so se v tem tednu številni zaposleni, ki so bili na čakanju na delo ali so delali od doma, vrnili na svoja delovna mesta, otroci pa so spet sedli v šolske klopi. Vse to se pozna tudi na slovenskih cestah, kjer že nastajajo običajne jutranje in popoldanske prometne konice. "Na avtocestnih vpadnicah v Ljubljano in ljubljanskem avtocestnem obroču promet le še za slabo desetino zaostaja za primerljivim v enakem obdobju lanskega leta," ugotavljajo na Darsu. Najbolj se to pozna na severni ljubljanski obvoznici, kjer je med delovnim tednom samo še šest odstotkov manj vozil kot v lanskem primerljivem obdobju (med vikendom 15 odstotkov manj prometa), na zahodni obvoznici, med razcepoma Koseze in Kozarje, pa je med tednom devet odstotkov manj prometa (med vikendom 27 odstotkov manj). Manjka turistični promet, zlasti proti Hrvaški

icon-expand Primerjava na avtocesti A2 Karavanke-Obrežje je pokazala, da je med tednom nekaj več kot 20 odstotkov manj prometa kot lani, med vikendom pa približno 35 odstotkov manj. FOTO: Dreamstime

A ceste še niso tako polne, kot bi bile v tem času, če se to pomlad ne bi zgodil koronavirus. "Trenutno smo na približno 30 odstotkih manj prometa po večini avtocestnega omrežja," ocenjujejo na Darsu. Manjka predvsem "turistični promet, zlasti tranzitni proti Hrvaški, ki ga poleg turistov predstavljajo tudi ljudje iz Bosne in Hercegovine ter drugih delov Balkana, ki delajo v zahodnoevropskih državah". Pričakuje sicer se, da bo ta skupina potnikov z nadaljnjim sproščanjem ukrepov in odpiranjem meja – od danes dalje, recimo, z Avstrijo – vse pogosteje spet na naših cestah. Trenutno je še ni: primerjava na avtocesti A2 Karavanke-Obrežje je tako pokazala, da je med tednom nekaj več kot 20 odstotkov manj prometa kot lani, med vikendom pa približno 35 odstotkov manj. Dars: Pričakujemo velike zastoje zaradi prenove predora Golovec

icon-expand 12. junija bodo za dva meseca popolnoma zaprli zahodno cev predora Golovec. FOTO: Dars

Hkrati na Darsu vse udeležence v prometu opozarjajo, da se "stanje v prometnih obremenitvah izredno hitro vrača v stare tirnice in pričakujemo večje zastoje vse do konca šole oziroma do 24. junija". Predvsem pričakujejo "velike zastoje zaradi prenove predora Golovec". Na območju delovišča že zdaj občasno prihaja do zastojev v jutranji in popoldanski prometni konici. Trenutno tam še potekajo pripravljalna dela, obe cevi tripasovnega sta še vedno odprti za promet, vendar je v obe smeri vožnje zaprt en pas. 12. junija pa bodo za dva meseca popolnoma zaprli zahodno cev, na Darsu zato pričakujejo daljše zastoje – predvsem od 15. junija, torej od prvega delovnega dne po zaprtju predora. Promet na tem območju naj bi se nato vseeno nekoliko umiril, "pri predhodnih obnovah se je namreč pogosto izkazalo, da so se uporabniki vsaj delno prilagodili in uporabljali tudi druge poti obroča oziroma mestne ceste".

Prekratka varnostna razdalja, nepotrebno prehitevanje in menjava prometnih pasov pred zaporo in v njej hitro privede do nesreče in posledično do še daljših zastojev, opozarjajo na Darsu.

"Nekaj bo k večji pretočnosti in zlasti varnosti prispevalo tudi dejstvo, da bo skozi predor v času dvosmerne prometne ureditve dovoljen samo promet vozil do 3,5 tone največje dovoljene mase, medtem ko bodo tovorna vozila in avtobusi morali uporabiti druge dele obroča,"menijo na Darsu.