Znak za zavijanje desno pri rdeči: 'Potrebna bo trezna presoja'

Želimo zagotoviti, da bodo lahka motorna vozila, kamor spadajo električni skiroji, segwayji in podobno, vozili varno in imeli določena pravila, je v oddaji 24UR ZVEČER dejal državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič."Lahka motorna vozila smejo voziti na kolesarskih stezah, poteh ali pasovih ali znotraj naselja tudi ob desnem robu cestišča. Uporaba je omejena na osebe, starejše od 14 let. Predpisano je tudi nošenje čelade, tako kot pri kolesih."

Omejujejo tudi, kaj spada pod lahka motorna vozila. Gre za vozila, ki dosežejo hitrost do 25 kilometrov na uro in ne presegajo širine 80 centimetrov. Ob vožnji ponoči bo spredaj in zadaj obvezen žaromet, bele in rdeče barve, ter odsevniki na straneh. Nova novela zakona predvideva tudi kazni za kršitelje.

Višje kazni se predvideva tudi za tiste, ki namesto na cesto gledajo v svoje telefone."Narašča trend nesreč in drugih nezgod, ki se zgodijo zaradi uporabe vseh naprav, ki zmanjšujejo vidljivost, ne samo mobilnih telefonov. To povzroča velike težave, zato s povišanjem globe na 250 evrov in tri kazenske točke pričakujemo, da bodo udeleženci v prometu bolje razmislili o uporabi telefona med vožnjo," pravi Mihelič.