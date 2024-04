Odseku med Izolo in Koprom se obeta več kot 10 milijonska prenova

Kakšna bo prihodnost enega od najbolj dragocenih in priljubljenih območji slovenske obale – nekdanje ceste med Izolo in Koprom. Že sedem let je ta del obale namenjen predvsem rekreaciji, a brez večjih posegov. Zdaj pa je jasno – občini Koper in Izola nameravata v urejanje vložiti dobrih 17 milijonov evrov. Kolesarska in tekaška steza, nova promenada, pa tudi vstopne točke v morje. Idejo so javno predstavili.