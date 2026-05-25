Besedni dvoboj Janše in Goloba

Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v soboto v telefonskem pogovoru čestital tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Janši je zaželel veliko uspeha in dodal, da sta se voditelja dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama. "Pod vodstvom Janeza Janše bo Slovenija tako podpornica Benjamina Netanjahuja, skrajnega politika, vojnega zločinca, glavnega krivca za genocid v Gazi, zatiratelja človekovih pravic palestinskega prebivalstva, konstantnega kršitelja načel mednarodnega prava, vrednot moderne mednarodne skupnosti in politika, ki je v Izraelu predmet preiskav domnevnih goljufij, podkupnin in zlorab zaupanja. Janez Janša tako postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine," pa se je na to odzval Robert Golob, njegovo izjavo pa je v nedeljo v slovenskem in angleškem jeziku objavil profil Vlade Republike Slovenije. Janša je na družbenem omrežju Golobu dejal, naj se umiri in naj neha zlorabljati X profil vlade. Golobov odziv je bil namreč objavljen ravno na tem profilu. "Če so v Izraelu res taki zločinci, kot pravite, zakaj ste po objavi par korupcijskih posnetkov odstopili od tožbe," je še dodal Janša. Golobova vlada namreč ni pristopila k tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ).

Golob: Poglej, kdo te slavi in s tem poveš, kdo si

Golob je danes v izjavi za javnost poudaril, da je zelo ponosen na to, da je Slovenija v zunanji politiki dosledno zagovarjala mednarodno pravo in človekove pravice. "Ki so bile v resnici najbolj grobo kršene ravno s strani vlade Benjamina Netanjahuja, Izraela, v primeru Gaze. Prizori, ki smo jih spremljali in jih še vedno lahko spremljamo iz Gaze, so grozni v vseh pomenih besede," je dejal. "Poglej, kdo te slavi in s tem poveš, kdo v resnici si. Ko te vojni zločinec označuje za prijatelja, ko človek, ki je odgovoren za edini genocid v tem tisočletju, govori, da bo skupaj s teboj gradil nove prijateljske odnose, takrat se moramo Slovenci res zamisliti," je poudaril Golob. Dejal je, da se bo tudi v opoziciji vedno oglasil, ko se bo Slovenija postavila na napačno stran zgodovine. Odziv obeh (Janše in Netanjahuja) je po Golobovem mnenju pokazal tudi, koliko je resnice v aferi Black Cube. "Ta objava dokazuje, da so Izraelci bili še kako vmešani. Zdaj je pa čas, ko jim bo bodoča vlada morala poravnati račune," je dejal Golob.

Odziv Ukoma

Za odziv glede očitkov o zlorabi vladnega profila smo prosili tudi Urad vlade za komuniciranje (Ukom). "Profili Vlade RS na družbenih omrežjih so namenjeni obveščanju javnosti o stališčih in aktivnostih (vsakokratnih) vlade, ministrstev, ministrov ter predsednika vlade. V konkretnem primeru je šlo za odziv oz. citat predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle, Roberta Goloba," so zapisali v kratkem odgovoru. Golob je dejal, da je v tem trenutku samo ena vlada zakonita. "Naša vlada je edina zakonita vlada in politike, ki jih sporočamo preko tega profila, so večkrat potrjene na vladi, pa tudi v DZ. Tako, da če kdo zlorablja Twitter (nekdanje ime za X), je to on, in to ves čas," je odgovoril na Janševe očitke.