Čestitke in poslanice politikov, Pahor: Slovenija je rojena za uspeh

Pahor je danes ob dnevu državnosti sprejel svojce padlih pripadnikov Teritorialne obrambe, notranjega ministrstva in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo. Ob tem je izpostavil pomen žrtev osamosvajanja in pozval k sprejetju rešitev, s katerimi se bo država oddolžila za njihov prispevek k nastanku države.

Predsednik Borut Pahor je že ob današnjem dnevu državnosti položil venec na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo '91. "Slovenija je bila rojena v naročju ljudske enotnosti, ki pa ni padla z neba, ampak je bila plod zelo iskrenega, dostikrat zahtevnega in zapletenega političnega sodelovanja. V 30 letih smo ogromno storili za naš razvoj. Seveda so bile tudi napake in stranpoti, a katera država jih nima," je dejal ob prazniku.

Izzivi današnjega časa so zahtevni. "A če bomo našo prihodnost gradili na spoštovanju drug drugega, sprejemanju naše različnosti in pomembnosti dialoga med različno mislečimi ter predvsem spoštovanju vrednot, na katerih je nastala samostojna Slovenija," se po njegovih besedah nimamo česa bati.

"Ko smo stopali na pot samostojnosti, smo vedeli, da ne bo lahko. A nas je vse gnala naprej srčna želja, ki nam je dajala pogum in vero, da je vse, kar delamo, prav in dobro. Želeli smo živeti v svobodni in demokratični državi, kjer bodo vrednote svobode, pravičnosti, solidarnosti in poštenja hodile z roko v roki z gospodarsko uspešnostjo in blagostanjem. V državi, ki bo mati domovina za vse," je zapisal premier.

"Spomnil je na čas pred tridesetimi leti, ko se je v naročju ljudske enotnosti rojevala naša dežela, ki je bila plod iskrenega, a tudi zapletenega političnega sodelovanja. Zato je posebej poudaril, kako pomembno je, da svojim otrokom zagotovimo varno in mirno prihodnost, da bodo lahko razvijali svoje številne talente, ter se od nas učili, da samo s strpnostjo in spoštovanjem lahko premagamo naše razlike," so sporočili iz urada predsednika.

Slovesno je bilo tudi na dnevu odprtih vrat v Predsedniški palači, kjer je Pahor sprejel in nagovoril vse obiskovalce. Dejal je, da je srečen, da se po dolgem letu epidemije v našo deželo znova vrača življenje in nasmeh na naše obraze. Ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije so predsedniku republike udeleženke projekta 'Slovenija kvačka' podarile kvačkan grb Slovenije v velikosti 150 x 170 centimetrov. Grb je nakvačkala vodja projekta Jadranka Smiljić, ki je dejala, da je pri vsaki zanki pošiljala dobre misli sodržavljankam in sodržavljanom in tako simbolično povezala vso Slovenijo.

Kot je zapisal predsednik vlade, smo pred tridesetimi leti na Slovenskem postali "sami svoji gospodarji. Sanje so postale resničnost. Svobodno in samostojno Slovenijo, ta dragoceni sad truda generacij Slovenk in Slovencev, smo končno dočakali. Pripadli sta nam čast in privilegij, da smo bili del tega svetega časa slovenskega naroda."

Bitko za svobodo in samostojno Slovenijo smo po njegovih besedah dobili tako, da smo si najprej izborili demokracijo. Demokracijo pa smo si izborili preko boja za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. "Trideset let nazaj smo, ponosno in z navdušenjem, dosegli vse te cilje," je dodal.

Spomnil je, da smo se od tedaj kot suverena država vključili v evropske in evroatlantske povezave in zavezništva in v svetovno mednarodno skupnost. "Skupaj z drugimi delamo za naš blagor in za mir med narodi. Da lahko svobodno žive vsi narodi," je poudaril.

Vse našteto pa se, tako Janša, ni zgodilo čez noč, brez žrtev in truda. Pri tem se je ozrl tudi v zadnje leto. "Z obilo potrpežljivosti, odrekanj in volje smo se prebijali skozenj. Po enem letu je razumljivo, da zmanjkuje volje in ni treba veliko, da val nezadovoljstva in črnogledosti pljuskne čez rob. Ustvarjanje napetosti, širjenje sovraštva in nestrpnosti, pozivi k izključevanju in celo smrti, kar spodbujajo in celo namerno netijo nekatere politične stranke in posamezniki, je v teh težkih časih sila neodgovorno in nevarno," je izjavil.

Ob dnevu državnosti čestitke iz slovenskih političnih vrst

Kot so na Facebooku zapisali v stranki SDS, danes praznujemo čas poguma in enotnosti. "Pred 30 leti smo zbrali pogum in uresničili večstoletne sanje po lastni državi. To je bil čas, ki bo za vedno zapisan v zgodovino slovenskega naroda. Bil je čas, ko smo obranili domovino pred agresorjem in čas, ko smo stali in obstali," so zapisali. Z današnjim praznovanjem dneva državnosti in z izobešanjem slovenske zastave po navedbah največje koalicijske stranke pred našimi domovi obudimo spomin na enotnost in pogum slovenskega naroda. Naj nam bosta vzor tako za današnji dan kakor tudi za čas, ki prihaja, so pozvali.

Tudi predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin je spomnil na dogajanje pred 30 leti. "Naša država nam ni bila podarjena, izbojevana je bila v vojaškem spopadu z mnogo močnejšim nasprotnikom, mednarodno priznana pa z modrimi politični potezami takratnih politikov. Uspelo nam je, kar redko uspe celo velikim narodom, in na to smo lahko resnično ponosni!" je dejal v video nagovoru. . V treh desetletjih smo po njegovi oceni na vseh področjih dosegli velik napredek in povečali blaginjo vseh prebivalcev. Kot je še dejal, potrebujemo kanček več optimizma, veseliti se moramo naših uspehov in znati stopiti skupaj, ko je to najbolj potrebno.