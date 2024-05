'Čestitke Tadeju' s sloganom SDS: sporna objava Aleša Hojsa

"Vsi ljudje lahko čestitajo športnikom za njihove uspehe, a nihče nima pravice uporabiti fotografij športnih junakov za promocijo lastnih interesov. Pozivamo jih k umiku spornih sporočil," se je za Večer odzval Pogačarjev menedžer Alex Carera.

In Breznik je nemudoma sliko umaknil, kasneje pa za Večer pojasnil, da z objavo praktično ni imel nič. "Sporočilo je objavila moja piar služba v dobri veri, nato pa smo sporočilo umaknili in se opravičili ekipi UAE Emirates," je dejal. Kot je razložil, je sam tudi po 16 ur na dan v kampanji in nima časa spremljati vsega, kar se zgodi na družbenih omrežjih.