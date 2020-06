Cestni heroji: Ilka Štuhec za varnost kolesarjev

Dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je postala cestna herojka. Pridružila se je uglednim imenom športa, od našega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča, nekdanjega smučarskega asa Ivice Kosteliča do skakalnega asa Roberta Kranjca, ki kot ambasadorji projekta Cestni heroji, opozarjajo na strpnost in spoštovanje do kolesarjev ter medsebojno spoštovanje in razumevanje med vsemi udeleženci v prometu. Njihov glavni cilj pa, da bi lahko, kar se da varno, v kolesarjenju uživalo čim več ljudi.