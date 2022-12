Cestnina za Karavanke naslednje leto dražja za 20 centov

Višina cestnine za predor Karavanke za cestninski razred R1 (vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone) se glede na sklep meddržavne komisije za cestni predor Karavanke enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v predhodnem letu, in sicer se upošteva srednjo vrednost harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, kot ga izračunava evropski statistični urad Eurostat, za območje Slovenije in Avstrije.

Srednja vrednost indeksa za Slovenijo in Avstrijo je v letih 2020 in 2021 znašala 0,55 in 2,40 odstotka, kar omogoča indeksacijo cen za 2,96 odstotka, v vladnem sporočilu navaja ministrstvo za infrastrukturo.

Po oceni ministrstva bodo zaradi uskladitve prihodki od cestninjenja višji za 230.000 do 420.000 evrov.

Posamična vožnja se bo za omenjena vozila podražila s sedanjih 7,60 evra (6,23 evra brez DDV) na 7,80 evra (6,39 evra brez DDV).

Hkrati se bo točkovna karta, ki omogoča 14 prehodov predora, vezana pa je na registrsko številko vozila in velja 30 dni od dneva izdaje, podražila s sedanjih 34,10 evra (27,95 evra brez DDV) na 35,10 evra (28,77 evra brez DDV).

Spremenjena uredba pa ne zvišuje cestnine za predor za vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase, to Slovenija in Avstrija določata samostojno ob upoštevanju pravil evropske zakonodaje. Ta predpisuje, da se višina cestnine za tovorna vozila določa glede na stroške upravljanja, vzdrževanja in razvoja cestninskega omrežja.

Vlada je danes tudi spremenila sklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih, na podlagi katerega se od 1. januarja 2019 zaradi gradnje drugega železniškega tira med Divačo in Koprom na določenih odsekih cestninskih cest zaračunava pribitek k cestnini za tovorna vozila. Skladno z ugotovljeno povprečno infrastrukturno pristojbino se bo pribitek v cestninskem razredu R2 znižal za 0,82 odstotka in v cestninskem razredu R3 za 1,94 odstotka, v cestninskem razredu R4 pa zvišal za 0,14 odstotka.