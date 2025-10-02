Svetli način
Slovenija

Cestnina za predor Karavanke bo dražja

Jesenice, 02. 10. 2025 16.44 | Posodobljeno pred 48 minutami

STA
Z novim letom se bo cestnina za uporabo predora Karavanke za vozila z največjo dovoljeno maso 3,5 tone podražila z zdajšnjih 8,80 na devet evrov.

Za vozila cestninskega razreda R1 (vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone) se bo vrednost neprenosljive točkovne karte zvišala z letošnjih 39,40 na 40,40 evra z DDV, izhaja iz uredbe, ki jo je danes sprejela vlada.

Predor Karavanke
Predor Karavanke FOTO: Bobo

Višina cestnine za predor Karavanke za cestninski razred R1 se glede na sklep meddržavne komisije za cestni predor Karavanke enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin v predhodnem letu, in sicer se upošteva srednjo vrednost harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin za območje Slovenije in Avstrije, kot ga izračunava evropski statistični urad Eurostat.

Določanje višine cestnine za uporabo cestnega predora Karavanke za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, pa ni v pristojnosti meddržavne komisije, ampak jo državi pogodbenici določata samostojno.

Na račun dviga cestnine za Karavanke bo Dars v letu 2026 beležil okoli 317.000 evrov dodatnih cestninskih prihodkov.

proofreader
02. 10. 2025 17.01
+1
Kaj je razlog podražitve, je predor sedaj kaj daljši kot prej?
