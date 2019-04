Cesto proti Ljubelju zasul plaz kamenja, zaprta prelaza Vršič in Korensko sedlo

Sneg je zajel dele Slovenije, zaradi zimskih razmer pa sta zaprta prelaza Vršič in Korensko sedlo. Na cesti proti Ljubelju pa se je sprožil plaz kamenja, po napovedih bo cesta zaprta dlje časa.

Nad zadnjim predorom še vedno obstaja nevarnost proženja kamenja z bližnjih sten in melišča, na cesti, ki je na krajšem odseku močno poškodovana, pa so ostale tudi še velike skale. Zaenkrat so bile lahko s ceste odstranjene samo manjše skale, da se je začasno ustvaril ozek prehod za vozila, ki so ostala nad plazom kamenja. Skupno so pristojni ob hkratnem spremljanju terena omogočili varen prehod okoli 30 vozilom in kombijem, sporočajo s Policijske uprave Kranj.

"Ves čas se na območju sliši proženje kamenja, zato prosimo vse, naj ne prehajajo zapor (ne peš in tudi ne z vozili) in naj se ne zadržujejo na območju, ker je nevarno,"še opozarjajo.

Poleg policije so na kraju intervenirali gasilci društev Podljubelj in Bistrica pri Tržiču ter Civilna zaščita občine Tržič. Za lokalno prebivalstvo bo veljal poseben režim prehodov skozi nevarno območje, ki ga bodo sproti usklajevali s PGD Podljubelj, ki je tudi glavni kontakt za to aktivnost.

Za prihodnje dni se predvideva ocena stanja in uskladitev aktivnosti med pristojnimi za naprej. Cesta z obeh strani meje bo ostala zaprta do nadaljnjega.

Trgovina na Ljubelju je zaprta. Na planinskih postojankah po naših podatkih ni ljudi.