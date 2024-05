Direktorica Cankarjevega doma obtožbe zavrača, kaj pa razkrivajo dokumenti in pogodbe?

Jeseni se izteka drugi petletni mandat generalni direktorici Cankarjevega doma Uršuli Cetinski . Tik pred objavo novega javnega razpisa se ta v javnosti sooča s hudimi obtožbami na račun svojega vodenja. Začelo se je z anonimno prijavo, datirano v december 2023. Zaradi nje je morala na zagovor h kulturni ministrici. "Šli smo od točke do točke in ovrgla sem vse, kar piše v tej anonimki. Potem pa nisem dobila zapisnika, niti mi niso povedali, kakšni so nadaljnji postopki," pripoveduje.

Pol leta kasneje so Cankarjev dom pod drobnogled vzeli inšpektorji in Nacionalni preiskovalni urad, revizijo lahko kmalu uvede tudi Računsko sodišče. Uršula Cetinski vztraja, da deluje zakonito, varčno in transparentno. Na drugi strani pa je vedno več očitkov, da stvari ne potekajo, kot bi morale.

Na mestu poslovnega direktorja so se zamenjali že štirje. To so njeni najbližji sodelavci, tako imenovane njene desne roke. Ker je dve leti pred iztekom mandata ostala brez zadnje, je iz pokoja potegnila kar nekdanjega državnega odvetnika Rajka Kotnika, ki, kar priznava tudi sama, nima izkušenj ne s poslovodstvom ne s financami. "Gospodu Kotniku smo dali za delati druga opravila, ki so na njegovem delovnem področju," je povedala in dodala, da ima v času našega pogovora Kotnik sestanek glede etažiranja Cankarjevega doma. "Prerazporedili smo del nalog, da opravlja tiste, ki so tudi potrebne za nas."

Na drugi strani Cankarjev dom, prav zaradi tega, najema zunanje računovodstvo. Računovodkinji Majdi Nahtigal so v zadnje pol leta izplačali dobrih 15 tisoč evrov.

Mladina razkriva še nedoslednosti v poslovnih in računovodskih poročilih. V lanskem in predlanskem poročilu se podatki za isto leto - leto 2022 - ne ujemajo. Enkrat so na primer prihodki iz državnega proračuna enaki nič, drugič naj bi v istem letu prejeli slabih 25 tisočakov. Ne ujemajo se niti splošni stroški, enkrat so navedeni v znesku več kot dva milijona, drugič le dober milijon evrov.