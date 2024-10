Cetisu subvencija države za izdelavo elektronskih potovalnih dokumentov

Predmet investicije je izgradnja novih proizvodno-poslovnih prostorov in nakup najnovejše strojne ter programske opreme za izdelavo in izdajo najvarnejših elektronskih potnih listov ter njihovih komponent v svetovnem merilu, so po seji vlade sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Kot so zapisali na gospodarskem ministrstvu, bodo projekt podprli z dodelitvijo subvencije za investicijo v opredmetena osnovna sredstva, in sicer do skupne višine nekaj manj kot 7,8 milijona evrov. Od tega bo Cetis v letu 2024 prejel do 3,7 milijona evrov, v letu 2025 do 2,2 milijona evrov in v letu 2026 do 1,8 milijona evrov. Skupaj je to 21 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije.

Cetis je eno od vodilnih evropskih podjetij za rešitve elektronskih varnostnih tiskovin. Zagotavlja osebne, potovalne in prometne dokumente ter celovite rešitve za upravljanje identitete in izdajo dokumentov. V letu 2022 je imel v povprečju 232 zaposlenih.