Praznujemo: že četrt stoletja z vami in za vas

Vodilni slovenski spletni portal 24ur.com, ki sodi pod okrilje medijske hiše Pro Plus, je z vami že četrt stoletja. 10. februarja 1999 je bila objavljena prva novica, takrat še o neverjetnih snežnih zametih, o kakršnih lahko zdaj le še sanjamo. Slovenijo je namreč takrat zajelo močno sneženje, ponekod je zapadlo tudi 110 centimetrov snega. Sneg je ohromil promet, številni Slovenci pa so ostali brez elektrike.

V vseh teh 25 letih so 24ur.com spremljale številne spremembe, ki so s seboj prinašale vsebinsko nadgradnjo in še bolj svežo ter pregledno podobo strani. Vsa leta se trudimo, da je bralkam in bralcem na voljo vedno več interaktivnih vsebin, stran pa je prilagojena tako, da uporabniku ponuja najboljšo mogočo izkušnjo. Tudi po 25 letih nadaljujemo začrtano vizijo razvoja in ohranjanja vodilnega mesta.

"Ogromno truda je vloženega v to, da uporabniki vedo, da bodo pri nas prejeli najbolj aktualne informacije. Preverjena vsebina je njihova pravica in naša dolžnost," je prepričan Jure Tepina, novinar in zadnjih šest let odgovorni urednik 24ur.com. "To, da smo vodilni na trgu, ni naključje. V prvi vrsti gre zahvala ekipi; tehnični in seveda novinarski. Vsakodnevno odrekanje v novinarskem poklicu ni zaman, saj smo dolžni spreminjati našo družbo na boljše."

"Spletna stran 24ur.com ostaja prva izbira uporabnikov in izjemno sem ponosna na delo ekipe, ki bo tudi v prihodnje dosegala nove mejnike. Naš fokus je v digitalni preobrazbi, kamor vlagamo znanje, sredstva in energijo, s tem pa bomo uporabnikom lahko še naprej nudili kakovostno vsebino, preverjene informacije in varno spletno okolje, kar je naša absolutna prioriteta," je ob 25. obletnici obstoja spletne strani izjavila Stella Litou, direktorica Pro Plusa.

Z dobrim sodelovanjem do odličnih rezultatov

Uspeh je rezultat dobrega sodelovanja, pa ne samo znotraj uredništva, pač pa tudi med različnimi uredništvi. Novinarka in urednica 24UR Staša Lozar je takole strnila sodelovanje z uredništvom 24ur.com: "Prva bojna linija naše medijske hiše, ko gre za izredne dogodke, je redakcija 24ur.com. Takojšnji vir novic ne samo za bralce, ki iščejo informacije, pač pa tudi opora novinarjem na terenu in urednikom v redakciji. Kar se je še posebej izkazalo v epidemiji covida-19 in lani, ko so udarile poplave. A če je uredništvo po eni strani kalilnica obetavnih mladih novinarjev, po drugi ponuja tudi izvrstne, poglobljene zgodbe, pa tudi kolumne prekaljenih novinarskih imen. Kolegi, ki so vedno prijazno tam, v uredništvu, ko jih potrebuješ."

Novinar 24UR in dober poznavalec dogajanja na političnem parketu, Anže Božič, je bil kratek in jedrnat: "S 24ur.com sem 24 ur na dan na tekočem."

Novinar redakcije Svet na Kanalu A, Adi Omerović, ki ga zadnje mesece spremljate kot avtorja posebne rubrike Finančni svet, pa pravi: "Pisati vsak teden za največji medijski portal v državi zahteva predanost in ustvarjalnost, hvala za divjo vožnjo in čestitke za četrt stoletja razburljivega poročanja: Keep rocking the news!"