Četrtek v znamenju nestabilnega vremena, možni močnejši nalivi

Kakšni so obeti za petek? Kot napoveduje Nosan, bo v petek po nekaterih nižinah megla. Po njenem razkroju bo preostanek dopoldneva sončen, sredi dneva pa bo začela nastajati kopasta oblačnost, iz katere se bodo nad hribi že kmalu razvile krajevne plohe in nevihte. Te bodo popoldne ob pomikanju nad ravninske predele slabele, zato bo jutri v večjem delu Slovenije ostalo suho. Po svežem jutru s temperaturami od 10 do 15 stopinj Celzija bo popoldne po nižinah malo nad 25 stopinj Celzija.

V soboto bo zapihal jugozahodni veter in v naše kraje se bo vrnila vročina. Jutro bo sicer še sveže in po nekaterih nižinah megleno z najnižjimi temperaturami okoli 14 stopinj Celzija, v nadaljevanju dneva pa se bo v večjem delu Slovenije ogrelo do 30 stopinj Celzija, lokalno pa bo lahko predvsem na Dolenjskem in v Beli krajini še kakšna stopinja več.