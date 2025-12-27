Četrti dan brez elektrike: 'Nekoč več kot meter snega, danes težava v 20 cm'

Kot so v petek zvečer na spletni strani sporočili iz Elektra Maribor, so njihovi sodelavci do noči električno energijo uspeli povrniti skoraj vsem odjemalcem na srednjenapetostnem omrežju. Kljub temu pa jih je v okolici Lenarta nekaj že tretjo noč zapored še vedno ostalo brez napajanja. "Nekaj napak je še na nizkonapetostnem omrežju, ki jih bodo sodelavci Elektra Maribor skušali odpraviti takoj zjutraj," so sporočili ter dodali, da bo dokončna sanacija omrežja potekala po praznikih.

142 odjemalcev brez elektrike FOTO: Elektro Maribor

'To ni vzdrževanje, to je gašenje požarov'

Vendar pa med lokalnimi prebivalci odzvanja vse več kritik. Nekateri so namreč brez električne energije že četrti dan, prepričani so tudi, da je izpad posledica slabega vzdrževanja, kar sicer v podjetju zanikajo in dodajajo, da jim zakonodaja omogoča le čiščenje petmetrskega koridorja ob daljnovodu. Bralec Theo nam je posredoval fotografije iz Gaja nad Mariborom, "s katerih je razvidno, da koridorji niso ustrezno očiščeni". "Razmere v gozdovih na strmem terenu so še bistveno slabše," je dejal lokalni prebivalec, ki pravi, da se čez leto ne izvaja skoraj nobeno preventivno vzdrževanje.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Zaraščeni koridorji ob električnih vodih Bralec

Zaraščeni koridorji ob električnih vodih Bralec

Zaraščeni koridorji ob električnih vodih Bralec

Zaraščeni koridorji ob električnih vodih Bralec

Zaraščeni koridorji ob električnih vodih Bralec









"Ukrepanje sledi šele takrat, ko je drevo že podrto čez električni vod in je škoda že nastala. To ni vzdrževanje, temveč gašenje požarov. O preventivi, ki bi morala biti temelj delovanja kritične infrastrukture, ni ne duha ne sluha," dodaja. Strinja se, da je težava v podrtih drevesih, na kar pa bi morali razmišljati skozi vse leto in očistiti zaraščene koridorje. Izpostavlja tudi, da v preteklosti, ko je zapadlo tudi več kot meter snega, do tako obsežnih izpadov energije ni prihajalo, saj da se je vegetacija ob koridorjih redno in sistematično čistila. "Danes, petdeset let kasneje, pa ob 20 centimetrih snega ali celo manj razpade celoten sistem, brez elektrike pa ostane več kot 5000 gospodinjstev. To je nesprejemljivo in sramotno," je jasen. Sprašuje se tudi, kam gre denar iz vsako leto višjih omrežnin. Problema se po njegovih besedah zavedajo tudi zaposleni na terenu, ki da so že večkrat opozarjali na nevarnosti, a da posluha pri nadrejenih za to ni. "Na teren gredo šele, ko sistem že odpove. To je jasen dokaz, da gre za organizacijski in upravljavski problem, ne pa za nepredvidljive razmere," je dejal.

Odziv Elektra Maribor

V podjetju so nam včeraj v odziv na očitke zagotovili, da je omrežje v dobri kondiciji, o čemer da priča tudi podatek, da ob odstranitvi drevja hitro popravijo napako. Problem pa po njihovi oceni predstavljajo številni padci dreves, saj da zakonodaja omogoča le čiščenje koridorja ob daljnovodu. "Večina padcev dreves na omrežje pa je običajno izven koridorjev. Izziv so tudi lastniki, ki ne čistijo gozdov in odstranjujejo suhih in bolnih dreves."

Kot še pravijo, v zadnjih letih prav oni preko lokalnih skupnosti opozarjajo lastnike, da očistijo gozdove in jim dovolijo izvesti poseke. "V veliko primerih nam lastniki gredo nasproti in z njimi dobro sodelujemo, za kar se jim zahvaljujemo. Žal pa so tudi taki, ki izkoriščajo vsa pravna sredstva, da nas pri tem ovirajo." V Elektru Maribor še pravijo, da so v zadnjih letih zelo povečali vlaganja v omrežje, z namenom, da to postane tudi bolj robustno in odporno na vremenske razmere.

Spomnimo