Četrti dan brez elektrike: 'Nekoč več kot meter snega, danes težava v 20 cm'

Maribor, 27. 12. 2025 08.17 pred 1 uro 3 min branja 79

Avtor:
M.P.
Zaraščeni koridorji ob električnih vodih

Nekateri so se že tretje jutro prebudili v mrzle in temne domove. Delavci Elektra Maribor so sicer po obsežnem izpadu električnega omrežja na božični večer večino okvar odpravili, ne pa tudi vseh. Sodeč po podatkih na njihovi spletni strani je tako še vedno več kot 100 gospodinjstev že četrti dan brez elektrike. Prebivalce ob tem navedbe podjetja, da je za težave krivo vreme in težave z lastniki pri čiščenju gozdov in izvajanju posekov, ne prepričajo.

Kot so v petek zvečer na spletni strani sporočili iz Elektra Maribor, so njihovi sodelavci do noči električno energijo uspeli povrniti skoraj vsem odjemalcem na srednjenapetostnem omrežju. Kljub temu pa jih je v okolici Lenarta nekaj že tretjo noč zapored še vedno ostalo brez napajanja.

"Nekaj napak je še na nizkonapetostnem omrežju, ki jih bodo sodelavci Elektra Maribor skušali odpraviti takoj zjutraj," so sporočili ter dodali, da bo dokončna sanacija omrežja potekala po praznikih.

142 odjemalcev brez elektrike
142 odjemalcev brez elektrike
FOTO: Elektro Maribor

'To ni vzdrževanje, to je gašenje požarov'

Vendar pa med lokalnimi prebivalci odzvanja vse več kritik. Nekateri so namreč brez električne energije že četrti dan, prepričani so tudi, da je izpad posledica slabega vzdrževanja, kar sicer v podjetju zanikajo in dodajajo, da jim zakonodaja omogoča le čiščenje petmetrskega koridorja ob daljnovodu.

Bralec Theo nam je posredoval fotografije iz Gaja nad Mariborom, "s katerih je razvidno, da koridorji niso ustrezno očiščeni". "Razmere v gozdovih na strmem terenu so še bistveno slabše," je dejal lokalni prebivalec, ki pravi, da se čez leto ne izvaja skoraj nobeno preventivno vzdrževanje.

"Ukrepanje sledi šele takrat, ko je drevo že podrto čez električni vod in je škoda že nastala. To ni vzdrževanje, temveč gašenje požarov. O preventivi, ki bi morala biti temelj delovanja kritične infrastrukture, ni ne duha ne sluha," dodaja. Strinja se, da je težava v podrtih drevesih, na kar pa bi morali razmišljati skozi vse leto in očistiti zaraščene koridorje.

Izpostavlja tudi, da v preteklosti, ko je zapadlo tudi več kot meter snega, do tako obsežnih izpadov energije ni prihajalo, saj da se je vegetacija ob koridorjih redno in sistematično čistila. "Danes, petdeset let kasneje, pa ob 20 centimetrih snega ali celo manj razpade celoten sistem, brez elektrike pa ostane več kot 5000 gospodinjstev. To je nesprejemljivo in sramotno," je jasen. Sprašuje se tudi, kam gre denar iz vsako leto višjih omrežnin.

Problema se po njegovih besedah zavedajo tudi zaposleni na terenu, ki da so že večkrat opozarjali na nevarnosti, a da posluha pri nadrejenih za to ni. "Na teren gredo šele, ko sistem že odpove. To je jasen dokaz, da gre za organizacijski in upravljavski problem, ne pa za nepredvidljive razmere," je dejal.

Odziv Elektra Maribor

V podjetju so nam včeraj v odziv na očitke zagotovili, da je omrežje v dobri kondiciji, o čemer da priča tudi podatek, da ob odstranitvi drevja hitro popravijo napako. Problem pa po njihovi oceni predstavljajo številni padci dreves, saj da zakonodaja omogoča le čiščenje koridorja ob daljnovodu. "Večina padcev dreves na omrežje pa je običajno izven koridorjev. Izziv so tudi lastniki, ki ne čistijo gozdov in odstranjujejo suhih in bolnih dreves."

Preberi še 'Tišina na haloških hribih: tretji dan brez elektrike'

Kot še pravijo, v zadnjih letih prav oni preko lokalnih skupnosti opozarjajo lastnike, da očistijo gozdove in jim dovolijo izvesti poseke. "V veliko primerih nam lastniki gredo nasproti in z njimi dobro sodelujemo, za kar se jim zahvaljujemo. Žal pa so tudi taki, ki izkoriščajo vsa pravna sredstva, da nas pri tem ovirajo."

V Elektru Maribor še pravijo, da so v zadnjih letih zelo povečali vlaganja v omrežje, z namenom, da to postane tudi bolj robustno in odporno na vremenske razmere.

Spomnimo

Izpadi so se začeli pojavljati 24. decembra ter se nadaljevali tudi preko noči na 25. december. Kot so povedali na Elektru Maribor, je bilo na začetku, ko so se pričele z vremenom pogojene težave na omrežju, naenkrat brez napajanja nekaj tisoč odjemalcev.

elektro maribor elektrika električna energija sneg

KOMENTARJI79

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mikpiki191
27. 12. 2025 10.10
V glavnem da imajo vodilni astronomske plače,oni sedaj na toplem,lučke gorijo,TV dela...
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
27. 12. 2025 10.07
zakaj pa pod večjimi daljnovodi redno vzdržujejo podrastje,daljnovod ljubljana divača je redno vzdrževan,tako bi morala biti vsa elektro napeljava,ne pa da v gozdu že težko vidiš poleti žici,ki so v zelenju,veje pa vse poprek
Odgovori
+1
1 0
Janez23
27. 12. 2025 10.07
Kaj nima skrajno leva in skrajno nesposobna Golobova vlada kakšen generator, da bi ga poslala v te kraje, da bi začasno oskrboval z elektriko te ljudi? Je vse poslala v Gazo in Banjaluko?
Odgovori
-1
0 1
zmago56
27. 12. 2025 10.05
Slovenija dala Bosni denar za obnovo vodovoda. Morda pa bo sedaj Bosna dala Sloveniji nekaj € za obnovo elektro omrežja?
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
27. 12. 2025 10.02
A ceste si tudi neprevozne da bi jim dostavili agregate je pa vse to daleč od ljubljane
Odgovori
+3
3 0
mario7
27. 12. 2025 10.02
Potem pa imej ogrevanje na TČ.
Odgovori
+3
3 0
nagec123
27. 12. 2025 10.08
Za take kot si ti je najbolje plin ali kurilno olje, saj ne rabite eza to elektrike ,ker imate za rezervo pedalke na peči.
Odgovori
0 0
Primož Rus
27. 12. 2025 09.58
Ko poslušaš IZGOVORE vodilnih na raznih elektro podjetjih,konkretno včeraj na Elektru Mb,te prime,da bi ji marsikaj povedal.....tudi tej ženski se je včeraj ZELO JASNO VIDELO po faci,da ji je blo dolgčas RAZLAGAT ENO IN ISTO oziroma je blo v smislu"folk mi teži s tem,zdej se je pa še ona najdla tuki težit".....Glede na to,da SO PO VSEJ SLOVENIJI ele.vodi NAPELJANI NA ZOBOTREBCIH od stebrov BI MORALA ELEKTRO PODJETJA DELAT VSAK DAN NA TERENU glede na to,kako DRAGO ELEKTRIKO PLAČUJEMO
Odgovori
+7
7 0
Sionist
27. 12. 2025 09.58
slovenija je RES tretji svet!
Odgovori
+6
6 0
jung
27. 12. 2025 09.58
Sin pojdi delat na elektro ali železnico. Sej ni neke plače ma pretegnil se ne boš.
Odgovori
+3
5 2
biggbrader
27. 12. 2025 10.03
Tudi plači sta nadpovprečni
Odgovori
+1
1 0
oježeš
27. 12. 2025 09.57
Ni problem sneg. Problem je, ker se pod in okoli daljnovodov ne čisti drevje, ta pa kot kaže je v slabem stanju, saj že nekaj cm polomi ali veje ali pa drevesa, ki padajo na žice električnih vodov. Delavci Elektra pa tudi niso neki ramboti, ki bi lahko letali kar po zraku do vsake poškodbe in jo v nekaj sekundah sanirali ali pa kar vse poškodbe istočasno. Za ljudi ni prijetno, je pa dobro za zavest, kako je, ko za dalj časa zmanjka elektrike. Sicer nobeno opozorilo ne pomaga, pa čeprav pride pravi čas.
Odgovori
+0
2 2
JApajaDAja
27. 12. 2025 09.57
glavno, da bo imela velika kladuša obnovljen vodovod.......
Odgovori
+6
6 0
biggbrader
27. 12. 2025 09.55
Ko Golob na Malem Logu, zakurbla 25 let staro turško vetrnjačo, bo elektrike za vse dovolj. Temu se reče zeleni prehod, ko prepoveš kurjenje z lastnim gozdom, se usedeš na stopnice in si najbolj pameten v okolici.
Odgovori
+8
10 2
Skunk Works
27. 12. 2025 09.51
Morda bi na tole bilo treba malo pogledati z drugega zornega kota. 100 let nazaj je lahko padlo 2 m snega, pa so ljudje v odročnih vaseh mirno živeli naprej, kot da se ni nič zgodilo.....Greli so se na drva, imeli svoja zajetja vode, hrano v kleteh in zasipnicah, za razsvetljavo sveče in petrolej..Danes pa smo menda tako strašno napredni a pozabljamo kako neverjetno ranljivi. Ena sama termonuklearna eksplozija v stratosferi nad evropo in EMP nam ugasne in uniči elektroenergetski sistem in nas vrže v kameno dobo v sekundi...V parih tednih in mesecih se velemesta pogreznejo v hujši kaos, kot med najhujšimi bombnimi napadi v WW2. Taka koncenracija ljudi ob pretrganju vseh dobavnih verig hrane in vsega ...100 let nazaj so še v mestih imeli vrtove, štedilnike na drva, Kakšne WC je na štrbunk, danes je pa vse fino na elektriko. VSE!!! S pritiskom na gumb...No s pritiskom na gumb nas sedaj lahko tudi ugasnejo...
Odgovori
+8
9 1
Fluxx
27. 12. 2025 09.55
To seveda ni res. Filmi niso realnost. Ena eksplozija je precej premalo, emp ne skuri veliko moderne elektronike, veliko kriticne infrastrukture je zascitene, el.omrezje bi kljub morebitnemu izpadu bilo lahko postavljeno hitro nazaj itd.
Odgovori
-1
1 2
oježeš
27. 12. 2025 10.00
Drži, ampak to dopovedati dandanašnjim razvajenim in vsega polnega ljudem, je brez haska.
Odgovori
+1
1 0
Skunk Works
27. 12. 2025 10.01
JIh pa lahko uničijo kindžali, orešniki recimo, kak orenk sončni izbruh, ki se je pojavil 150 let nazaj, pa jk sreči tedaj ljudje niso bili toliko odvisni kot danes......Kje boš dovil ogromne transformatorje in ostalo opremo čez noč, jih boš kupil v železnini čez cesto...
Odgovori
0 0
Skunk Works
27. 12. 2025 10.03
Jih pa lahko uničijo kakšni kinžali, orešniki, sončni izbruh, kakršen se je zgodil pred 150 leti....Kje boš tobil nove večstotonske kompomente čez noč? V lokalni železnini?
Odgovori
0 0
krmeki
27. 12. 2025 09.50
Koliko nezadovoljnežev. Jaz pravim pohvala delavcem elektra ki so ves čas med božičnimi prazniki pomagali pri odpravljanju težav.
Odgovori
+4
6 2
Skunk Works
27. 12. 2025 09.54
Absolutno, ljudje so se neverjetno razvadili, mislijo da je vse na dotik in takoj....V zasneženem spolskem bregu padajočih vej, ti nič ne pomaga zaslon na dotik....
Odgovori
+5
5 0
Chrome
27. 12. 2025 09.49
Hiša brez agregata je kot ladja brez krmila 🤣.
Odgovori
+3
4 1
St. Gallen
27. 12. 2025 09.50
Honda je zakon
Odgovori
+1
2 1
Chrome
27. 12. 2025 10.02
Res je, ampak za prvo silo je tudi iskra dobra. Vse je bolje kot pa biti v mrazu in temi.
Odgovori
0 0
radar
27. 12. 2025 09.45
Kriticne odseke bi bilo potrebno obvezno pokabliti. Zakaj se ne naredi vedo samo ne elektro maribor. Ali so problem lastniki zemljisc ali pa se jim financno ne izplaca. V glavnem sramota.
Odgovori
+4
5 1
oježeš
27. 12. 2025 10.03
In potem pride naliv, plazovi potrgajo kable in so ljudje na istem, kot s snegom. Začasna rešitev je res agregat, saj za nujne potrebe. Potem moraš imeti nekaj goriva na zalogi, kako bi ga nekateri skladiščili pa raje ne pomislimo.
Odgovori
0 0
r h
27. 12. 2025 09.43
In potem so vsi sledili pozivom, da odstranijo kamine in preidejo na druge energente ogrevanja. In ovce so sledile, sedaj pa je zima, ko ni elektrike. Kamin dela brez elektrike butale.
Odgovori
+9
9 0
Fluxx
27. 12. 2025 09.50
Ne vsi, eni si nastimajo centralno drugi pa majo une moderne z ventilacijo in so spet v mrazu
Odgovori
+3
4 1
xoxotox6
27. 12. 2025 09.43
ja odpustit negativno selekcijo in odgovorne v paradržavnih firmah
Odgovori
+4
4 0
gggg1
27. 12. 2025 09.43
Je vodstvo Elektra ze odstopilo? To je edina logična poteza, ki jo lahko naredijo.
Odgovori
+4
6 2
biggbrader
27. 12. 2025 09.57
Ni šans, tam so zavzeli delovna mesta gen-i in ostali golobji frendi.
Odgovori
+3
3 0
Japa Jade
27. 12. 2025 09.42
Huda matematika, nekoč so bila ta drevesa velika 5 metrov pa mlada, zdej so pa stara 50 pa adijo.., kakšno pametovanje.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
