Četrti slovenski premier, ki je odstopil: kaj sledi?

Premier Marjan Šarec je četrti premier v zgodovini Slovenije, ki je odstopil s položaja. Pred njim so to storili Miro Cerar, Alenka Bratušek in Janez Drnovšek. Predsednik Pahor ima zdaj 30 dni časa, da DZ predlaga kandidata za novega mandatarja. Če imena o novem mandatarju ni, se razpusti državni zbor in razpiše predčasne volitve. Te so lahko najprej čez 40 dni in najpozneje čez dva meseca.

Premier Marjan Šarec, ki je danes odstopil s položaja, je napovedal, da bo odstopno izjavo še danes poslal v DZ. Povedal je, da se je s predsednikom stranke SMCZdravkom Počivalškom že pogovarjal o možnosti, da bi na predčasnih volitvah kandidirali skupaj. Partnerstvo pri nastopu na volitvah je ponudil tudi lokalnim listam, iniciativam in drugim, ki bi želeli sodelovati z njim. Zaveda se, da bo po njegovem odstopu tako "začela delovati parlamentarna kuhinja in se bo začela oblikovati nova vlada". Bi bilo pa po njegovih besedah tako do državljanov kot do samih sebe najbolj pošteno, "da gremo na predčasne volitve in ljudje povedo, ali mi zaupajo".

Kdaj pa bi predčasne volitve lahko bile? Sploh bodo ali pa bo komu uspelo sestaviti alternativno vlado? Kakšni so sicer postopki, ki sledijo odstopu predsednika vlade? Zakon in poslovnik določata, da mora premier o odstopu obvestiti ministre ter pisno tudi predsednika državnega zbora. Nato odstop najpozneje v sedmih dneh obravnavajo na seji vlade. O odstopu predsednika vlade DZ ne glasuje, ampak le ugotovi, da mu je prenehala funkcija. Iskanje novega mandatarja Predsednik republike Borut Pahor ima nato 30 dni časa, da državnemu zboru predlaga kandidata za novega predsednika vlade. Če novega kandidata za mandatarja ni, to formalno ugotovi tudi DZ, nato pa začne teči nov 14-dnevni rok, v katerem bi lahko mandatarja predlagala poslanska skupina ali najmanj 10 poslancev. Ta rok je po mnenju večine pravnih strokovnjakov treba spoštovati, tudi če je popolnoma jasno, da kandidata ne bo. Če še ta ni uspešen, pa sledi še tretji, 48-urni rok, v katerem lahko poslanci odločijo še o tem, ali bodo šli v tretji krog volitev mandatarja. Če še to ne uspe, predsednik razpusti državni zbor in skliče predčasne volitve, ki so lahko najprej čez 40 dni in najpozneje čez dva meseca.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za to, koliko časa bo minilo od odstopa premierja do predčasnih volitev, če bi te bile, je torej ključno predvsem to, koliko časa si predsednik države vzame za iskanje morebitnega novega mandatarja. Leta 2014 se je državni zbor z odstopom premierke Alenke Bratušek seznanil 5. maja, volitve pa so bile nato 13. julija.

Premierji, ki so odstopili. FOTO: 24ur.com