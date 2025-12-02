Svetli način
Slovenija

Zloraba bolniške odsotnosti: delavec tudi ob dvomesečno nadomestilo plače

Ljubljana, 02. 12. 2025 20.03 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Tjaša Dugulin
Komentarji
79

Od dela v delavnici do obiska fitnesa in odhoda na morje. To je le nekaj zlorab bolniških odsotnosti, ki jih na terenu odkrivajo kontrolorji zdravstvene zavarovalnice in detektivi. Z interventnim zakonom na področju zdravstva bodo sankcije za kršitve strožje, delavec bo lahko tudi ob dvomesečno nadomestilo plače.

Delavce, ki so na bolniški več kot en mesec, bodo tako kot doslej obiskali laični kontrolorji ZZZS - teh bo v kratkem šest. "Preverijo, ali so doma, naredijo o tem kratko zabeležko in informacija gre imenovanemu zdravniku ZZZS. Ne poznajo zdravstvenega stanja pacienta," pojasnjuje Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Če jih v času obiska ni doma, to sicer še ni avtomatska kršitev - pacient se lahko naknadno opraviči, če je bil recimo na pregledu, fizioterapiji ali sprehodu, ki mu ga je priporočil zdravnik.

Število laičnih nadzorov bolniških staležev sicer narašča. Kontrolorji ZZZS so jih denimo lani opravili dobrih 4800, letos do decembra več kot 5100. "Na terenu opažamo, da je kršitev med 5 in 6 odstotkov," stanje opisuje Vodičarjeva.

Strožja pravila za kršitelje

Se pa z interventnim zakonom precej spreminjajo posledice kršitev. Če kontrolorji zdaj zalotijo bolnika pri opravljanju pridobitnega dela med bolniško, je ob nadomestilo plače za tisti dan. Po novem "bo ostal brez nadomestila plače tekoči mesec, plus še dodatni mesec. Po novem pa se sankcija v obliki odvzema nadomestila predvideva tudi, če bo posameznik kršil režim gibanja," še pojasnjuje Vodičarjeva.

Kar je po delovnopravni zakonodaji lahko tudi razlog za izredno odpoved. Strožja pravila se obetajo tudi pri odhodih v tujino med bolniško. Dovoljenje bo lahko po novem dal le zdravnik ZZZS in ne osebni zdravnik, pa še to izjemoma. "Če ste napoteni na zdravljenje v tujino. Recimo imeli smo situacijo, delavec, ki je iz tujine, pa ima kako stvar doma, kak pogreb. Če pot ni predolga, prezahtevna, bi tako dovoljenje prišlo. Ni pa to za neke počitnice."

Podatki ZZZS o vseh izgubljenih delovnih dneh zaradi bolniških od aprila 2023 do letošnjega junija po posameznih delovnih dnevih razkrivajo, da je zanimivo, največ - kar četrtina - bolniških ob petkih.

Bolniške glede na dan v tednu
Bolniške glede na dan v tednu FOTO: POP TV

V detektivski zbornici medtem poudarjajo, da imajo za razliko od laičnih kontrolorjev detektivi bistveno več pooblastil pri ugotavljanju kršitev. "Lahko zbiramo informacije od oseb in javno dostopnih virov, uporabljamo osebno zaznavo in uporabljamo tehnična sredstva. Detektivi so strokovno usposobljeni in imajo licence," pojasnjuje predsednica Detektivske zbornice Tina Kramberger.

"Že danes lahko teče nadzor dvotirno. Eno s strani ZZZS, po drugi strani pa se lahko delodajalci tako za kratke kot za daljše bolniške odločijo in najamejo detektiva z vsemi pooblastili, ki jih ti imajo," še pojasnjuje Vodičarjeva.

Med bolniško na dopust

Kontrole bolniškega staleža predstavljajo kar polovico detektivskega dela in kršitve odkrijejo v 80 do 90 odstotkih. "Mogoče je procent velik zaradi tega, ker tudi delodajalci dajejo v večji meri tiste, pri katerih že nekaj sumijo. Med bolniško ljudje delajo vse, kar si lahko zamislite ... Od tega, da grejo na morje, da hodijo vsak dan na fitnes, tudi pridobitno delo delajo, se ukvarjajo z otroci, jih dvigujejo," razkriva Krambergerjeva, ki opozarja še, da se vedno več bolniških odpre brez fizičnega pregleda pri zdravniku. Vzroki za bolniško pa so vse pogosteje psihični, kar je tudi težje preverjati.

KOMENTARJI (79)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Misika1967
02. 12. 2025 20.58
Suznjelastniski delavci si ne upajo v stalez in bolani delajo,mesec dni bolniske ne dobijo kar tako. Bolj so problematicni petki in ponedeljki vikend bolniskarji. Mi javni sektor lenuhi v zdravstvu vam sploh vec ne bomo pisali stalezev. Delat pojdite lenuhi.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
02. 12. 2025 20.58
Kovid je bil dokaz da tako velikega JS in JU v Sloveniji ne potrebujemo potem pa se je menjala vlada pa so ga malo se razsirili. To kaj pa pocnejo politiki zadnja dva tri mesce pa je najnizja tozka ravoja kar lahko doleti enega primata pa naj bo desni ali levi. Spravljajo se na reveze katerim so itak prav oni vse unicil od firm sporta moznost grajenja doma skratka vzeli prihodnost a sami sebi delijo velike denarje delajo tako nic samo gofljajo pa cicajo po nekaj ur na dan v svojih klimatiziranih pisarnah. Pravijo da bi vzeli tudi socialo takim ki kaj delajo... po drugi strani jim pa spet recejo lenuhi ker nic ne delajo..... pa tile politiki so v taki temi da jim samo se skrajnosti drzijo pokonci.
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
02. 12. 2025 20.57
+1
Zdej pa se narest strožje za socialne transferje prišlekov kot so Kosovci ,blkanjada ,ki zlorabljajo na veliko sistem ....
ODGOVORI
1 0
čevapgpt
02. 12. 2025 20.53
+4
Pravilno.
ODGOVORI
4 0
3320.
02. 12. 2025 20.53
+1
Veliko bolniških je dolgotrajnih zaradi čakalnih vrst.
ODGOVORI
3 2
Anion6anion
02. 12. 2025 20.53
-4
Zaradi nekaj neodgovornoih posameznikov bodo nasrkali resno bolni ljudje.... Koliko pa bo dodatnih stroškov zaradi povečanega števila kontrolorjev pa ne pove nihče
ODGOVORI
1 5
galeon
02. 12. 2025 20.57
Blebetaš v prazno.
ODGOVORI
0 0
Rainbow warrior
02. 12. 2025 20.52
+4
A onemu modelu ki je že štirinajst let na bolniški ste poslali kdaj kontrolo?
ODGOVORI
4 0
3320.
02. 12. 2025 20.56
Ta je s kontrolo že na ti.
ODGOVORI
0 0
JackRussell
02. 12. 2025 20.51
-3
Kaj če ne odprem vrat ker mi gredo akviziterji na živce pa bo rekel da me ni bilo doma, ali pa bom ravno balast odmetaval v kanal 0 in ne bom tekel k vratom da me bo preverjal nekdo ki je neučakan. Kako bom dokazal da sem spal ko je on trkal na vrata?
ODGOVORI
1 4
txoxnxy
02. 12. 2025 20.50
+4
Jaz bi vsakemu ki gre na bolniško dal GPS zapestnico . Če so lahko delavci nadzorovani z GPS sistemi zakaj še simulanti ne bi bili .
ODGOVORI
5 1
Antena
02. 12. 2025 20.50
+10
Kaj pa ce bi vprasali doktorje zakaj enim in istim dajo vsak mesec po 5 ali 6 dni bolovanja in to 2x na mesec. Preverjeno iz prve roke sodelavca. Ko je trgatev ali prazniki pa seveda 10 dni. Haloooo
ODGOVORI
10 0
Watcherman
02. 12. 2025 20.52
+1
Tudi to se dogaja.
ODGOVORI
1 0
3320.
02. 12. 2025 20.54
+3
Imam sodelavce ki grozijo z bolniško če ne dobijo dopusta.
ODGOVORI
3 0
lakala28
02. 12. 2025 20.49
+4
Glede narave razloga za bolniško bi lahko naredili selekcijo. Men ne so pred leti kontrolirali 3 x med bolniško zaradi pretrgane ahilove tetive. Bilo je naravnost smešno, ko mi je razlagal, da če me ne bi našel doma, bi mi prekinil bolniško. Upam, da se takih oslarij več ne grejo. Kolega je 1 leto doma čakal na operacijo križnih vezi, medtem kosil po hribu, muziciral na rojstnodnevnih zabavah in ni da ni, pa niti enkrat ni dobil kontrole. Malo hecna merila so to.
ODGOVORI
4 0
Watcherman
02. 12. 2025 20.48
+5
Jaz že več kot 12 let nisem bil v bolniški 3x cepljen popolnoma zdrav na rednem zdravniškem za službo vse ok toliko o tem.
ODGOVORI
5 0
Veščec
02. 12. 2025 20.47
+3
ko dobimo božičnco,vsi na bolniško.pol bo pa rompompom
ODGOVORI
3 0
Pravica.
02. 12. 2025 20.46
+5
Bi lahko uvedli tudi nadzor nad prisotnostjo zaposlenih na delovnem mestu.
ODGOVORI
5 0
Rainbow warrior
02. 12. 2025 20.48
+8
Predvsem v parlamentu.
ODGOVORI
8 0
Watcherman
02. 12. 2025 20.46
+4
Ritiiii lene.
ODGOVORI
4 0
Colgate
02. 12. 2025 20.44
+8
pravilno! čimbolj jih sankcionirati. Že 10 let nisem bil na bolniški...
ODGOVORI
9 1
Watcherman
02. 12. 2025 20.47
+2
+++++
ODGOVORI
2 0
antirepresija
02. 12. 2025 20.43
+9
Ce nekdo izkorisca bolnisko in mu ni nic, potem ne samo da mu ne sme pripadati 2 meseca nadomestila. Taksen prevarant mora v ZAPOR. To je prevara, na racun delodaljalca, saj prvi mesec placa vse njegove lazne bolniske delodajlalec! To bi moralo biti enako kot davcna utaja. TAKOJ v zapor barabe pokvarjene izkoriscevalske lene!
ODGOVORI
9 0
Watcherman
02. 12. 2025 20.45
+8
Zapor ne ampak lahko sledi odpoved delovnega razmerja.
ODGOVORI
8 0
Artechh
02. 12. 2025 20.46
+2
Če so pa kihnili
ODGOVORI
2 0
Watcherman
02. 12. 2025 20.42
+14
Večina lenuhov gre v bolniško zaradi lenobe kakšne malenkosti ali,če ne dobijo dopusta riti lene.Lp
ODGOVORI
14 0
Slovenska pomlad
02. 12. 2025 20.38
-5
Spet grob napad na izmučene delavce javne uprave.
ODGOVORI
5 10
Pravica.
02. 12. 2025 20.43
+3
Glede tega je pa tudi v gospodarstvu podobno.
ODGOVORI
4 1
misterbin
02. 12. 2025 20.37
-6
To je spet maslo ZZZS in delodajalcev .Če ljudje zbolijo od težkega dela je kriv delodajalec .Suženjstvo so ukinili zdavnaj ampak ga spet uveljavljajo .
ODGOVORI
3 9
Antena
02. 12. 2025 20.53
+1
V 60 % bolovanja je zloraba
ODGOVORI
1 0
ISSN 1581-3711
