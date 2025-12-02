Zloraba bolniške odsotnosti: delavec tudi ob dvomesečno nadomestilo plače

Od dela v delavnici do obiska fitnesa in odhoda na morje. To je le nekaj zlorab bolniških odsotnosti, ki jih na terenu odkrivajo kontrolorji zdravstvene zavarovalnice in detektivi. Z interventnim zakonom na področju zdravstva bodo sankcije za kršitve strožje, delavec bo lahko tudi ob dvomesečno nadomestilo plače.

Delavce, ki so na bolniški več kot en mesec, bodo tako kot doslej obiskali laični kontrolorji ZZZS - teh bo v kratkem šest. "Preverijo, ali so doma, naredijo o tem kratko zabeležko in informacija gre imenovanemu zdravniku ZZZS. Ne poznajo zdravstvenega stanja pacienta," pojasnjuje Ana Vodičar iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Če jih v času obiska ni doma, to sicer še ni avtomatska kršitev - pacient se lahko naknadno opraviči, če je bil recimo na pregledu, fizioterapiji ali sprehodu, ki mu ga je priporočil zdravnik. Število laičnih nadzorov bolniških staležev sicer narašča. Kontrolorji ZZZS so jih denimo lani opravili dobrih 4800, letos do decembra več kot 5100. "Na terenu opažamo, da je kršitev med 5 in 6 odstotkov," stanje opisuje Vodičarjeva.

Strožja pravila za kršitelje

Se pa z interventnim zakonom precej spreminjajo posledice kršitev. Če kontrolorji zdaj zalotijo bolnika pri opravljanju pridobitnega dela med bolniško, je ob nadomestilo plače za tisti dan. Po novem "bo ostal brez nadomestila plače tekoči mesec, plus še dodatni mesec. Po novem pa se sankcija v obliki odvzema nadomestila predvideva tudi, če bo posameznik kršil režim gibanja," še pojasnjuje Vodičarjeva. Kar je po delovnopravni zakonodaji lahko tudi razlog za izredno odpoved. Strožja pravila se obetajo tudi pri odhodih v tujino med bolniško. Dovoljenje bo lahko po novem dal le zdravnik ZZZS in ne osebni zdravnik, pa še to izjemoma. "Če ste napoteni na zdravljenje v tujino. Recimo imeli smo situacijo, delavec, ki je iz tujine, pa ima kako stvar doma, kak pogreb. Če pot ni predolga, prezahtevna, bi tako dovoljenje prišlo. Ni pa to za neke počitnice." Podatki ZZZS o vseh izgubljenih delovnih dneh zaradi bolniških od aprila 2023 do letošnjega junija po posameznih delovnih dnevih razkrivajo, da je zanimivo, največ - kar četrtina - bolniških ob petkih.

V detektivski zbornici medtem poudarjajo, da imajo za razliko od laičnih kontrolorjev detektivi bistveno več pooblastil pri ugotavljanju kršitev. "Lahko zbiramo informacije od oseb in javno dostopnih virov, uporabljamo osebno zaznavo in uporabljamo tehnična sredstva. Detektivi so strokovno usposobljeni in imajo licence," pojasnjuje predsednica Detektivske zbornice Tina Kramberger. "Že danes lahko teče nadzor dvotirno. Eno s strani ZZZS, po drugi strani pa se lahko delodajalci tako za kratke kot za daljše bolniške odločijo in najamejo detektiva z vsemi pooblastili, ki jih ti imajo," še pojasnjuje Vodičarjeva.

