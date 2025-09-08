Slovenija
Četrtina Evropejcev ne razume enostavnih besedil, kaj pa Slovenci?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Danes obeležujemo mednarodni dan pismenosti, a raziskave kažejo, da ima v Evropi četrtina odraslih težave z razumevanjem enostavnih besedil, v Sloveniji pa med 40 in 50 odstotkov ljudi v letu dni ne prebere niti ene knjige. Ker branje najmočneje krepi besedni zaklad, skrbi podatek, da je število bralcev, ki preberejo več kot deset knjig letno, v zadnjih letih močno upadlo, spodbudnejše pa je, da dobra tretjina staršev več bere z otroki, pri čemer sta zgled doma in vpliv šole ključna za oblikovanje bralnih navad mladih. Bralna značka v šoli letos prazunje 65 let.
Več videovsebin
- 06:49Iz SVETA: Kam vodi nepismenost?
- 02:34Iz SVETA: Kako otroke navdušiti za branje?
- 04:10Iz SVETA: 65 let bralne značke
