Slovenija

Četrtina Evropejcev ne razume enostavnih besedil, kaj pa Slovenci?

Ljubljana, 08. 09. 2025 18.44 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Lara Bogataj , Nuša Dekleva
Komentarji
7

Danes obeležujemo mednarodni dan pismenosti, a raziskave kažejo, da ima v Evropi četrtina odraslih težave z razumevanjem enostavnih besedil, v Sloveniji pa med 40 in 50 odstotkov ljudi v letu dni ne prebere niti ene knjige. Ker branje najmočneje krepi besedni zaklad, skrbi podatek, da je število bralcev, ki preberejo več kot deset knjig letno, v zadnjih letih močno upadlo, spodbudnejše pa je, da dobra tretjina staršev več bere z otroki, pri čemer sta zgled doma in vpliv šole ključna za oblikovanje bralnih navad mladih. Bralna značka v šoli letos prazunje 65 let.

pismenost Slovenija Evropa raziskava branje
KOMENTARJI (7)

kita 1111
09. 09. 2025 11.46
Neumno je pričakovati ,da bodo brali knjihe v slovenščini če nočejo govoriti slovensko
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
09. 09. 2025 09.14
Izobražen in razgledan narod je trn v peti vsakega sistema.
ODGOVORI
0 0
Veščec
08. 09. 2025 21.03
+1
Nas bosta mladoporočenca ozavestila
ODGOVORI
1 0
osservatore
08. 09. 2025 21.02
+2
Kaj, a so sami Jankovići?
ODGOVORI
2 0
niktalop
08. 09. 2025 19.28
+7
Generacija rojena po leti 2010 pa bo razumela samo še okrog 20%. Ostali pa bojo znali samo še tipkati po mobilcu.
ODGOVORI
7 0
BroNo1
08. 09. 2025 19.08
+2
Razumejo le, če je veliko L-jev v besedah
ODGOVORI
4 2
Verus
08. 09. 2025 19.15
+4
Zakaj toliko nacionalizma in sovraštva? Poglej slovenske politike - 99,9% jih napačno Vika, koliko vas uporablja svojilni zaimek, dvojino? Umiri konje, ker ti dvigujejo prah na že tako prašen prag.
ODGOVORI
5 1
