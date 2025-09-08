Četrtina Evropejcev ne razume enostavnih besedil, kaj pa Slovenci?

Danes obeležujemo mednarodni dan pismenosti, a raziskave kažejo, da ima v Evropi četrtina odraslih težave z razumevanjem enostavnih besedil, v Sloveniji pa med 40 in 50 odstotkov ljudi v letu dni ne prebere niti ene knjige. Ker branje najmočneje krepi besedni zaklad, skrbi podatek, da je število bralcev, ki preberejo več kot deset knjig letno, v zadnjih letih močno upadlo, spodbudnejše pa je, da dobra tretjina staršev več bere z otroki, pri čemer sta zgled doma in vpliv šole ključna za oblikovanje bralnih navad mladih. Bralna značka v šoli letos prazunje 65 let.