Slovenija

Četrtina pacientov ne sporoči, da jih ne bo na pregled

Ljubljana , 05. 11. 2025 16.53 | Posodobljeno pred 48 minutami

Avtor
Barbara Bašić
Komentarji
8

Podatki kažejo, da približno 1/4 pacientov ne sporoči, da ne bodo prišli na dogovorjeni termin. Zato tako zdravniki kot ministrstvo za zdravje opozarjajo, da naj bodimo dosledni in sporočamo, da nas na termin ne bo, saj s tem damo možnost nekomu drugemu iz čakalne vrste.

V Sloveniji je, ker pacienti ne pridejo ob dogovorjenem času in tega hkrati ne sporočijo pravočasno, neizkoriščenih več kot 300 terminov za zdravstvene obravnave na dan. Kar pomeni, da ostajajo termini prazni in nezasedeni.

Jasna Humar, iz Direktorata za zdravstveno varstvo pravi: "Kar pomeni škodo za vse tiste paciente, ki čakajo in ne morejo priti do storitve prej, kot pa seveda za finančno škodo, saj je venderle celotna ekipa pripravljena in čaka na tega pacienta."

Zdravnik meri krvni tlak
Zdravnik meri krvni tlak FOTO: Shutterstock

Dr. Gorazd Požlep iz bolnišnice Petra Držaja razlaga: "Tudi če sporočijo tisti dan, je to za nas izgubljen termin. Tim je pripravljen, mi čakamo tega bolnika in če ga ni, je potem ta termin izgubljen."

Dodaja, da takšno ne sporočanje odpovedi pomeni tudi podaljševanje čakalnih vrst. "In to ne samo za druge bolnike, ampak tudi za tistega, ki ni prišel, ker mi če bi to vedeli pravočasno, bi lahko naročili drugega bolnika in bi bila čakalna doba temu primerno krajša," opisuje.

Možnosti, kako se opravičiti, je več, pravijo na ministrstvu, od elektronske pošte, do portala Zvem, do telefonskih klicev ali osebno, pomembno je, da se odpoved sporoči pravočasno, dodaja Humar. "To je odgovornost tako do preostalih pacientov, kot do ostalih državljanov, odgovornost do zdravstvenega sistema, do zdravstvenih delavcev in nenazadnje do plačnika zdravstvenih storitev," izpostavlja.

In kaj doleti pacienta, če ne pride ob predvidenem datumu in uri? Črta se ga s čakalnega seznama zaključijo na ministrstvu. Njegova napotnica preneha veljati, ponovna uvrstitev na čakalni seznam pa je mogoča šele po treh mesecih, razen če bi takšna omejitev ogrozila njegovo zdravstveno stanje. 

pregled čakalne vrste
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
March
05. 11. 2025 19.40
+0
Očitno je zdravstvo v k... zaradi pacientov.... sem mislil, da zato, ker so čakalnice polne tujcev in ker je vlada nesposobna.
ODGOVORI
1 1
300 let do specialista
05. 11. 2025 19.31
+2
Mogoče jih četrtina umre, preden pride na vrsto.
ODGOVORI
2 0
Verus
05. 11. 2025 19.35
+1
joj, nasmejal sem se in me vest peče, ker tvoj komentar je deloma zabaven. deloma pa tragična resnica! Ni namreč redkost, da ljudje res med čakanjem umrejo.
ODGOVORI
1 0
grumf
05. 11. 2025 19.29
Hehe, mal bom žleht.. a to pomeni, da pol dohtarji in sestre 1/4 časa v luft gledajo?
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
05. 11. 2025 19.42
ja sej vids da je una Miminka celw dneve na tem portalu in brani deloholistvo :)
ODGOVORI
0 0
Gospod .
05. 11. 2025 19.28
+1
To bi bilo potrebno kazniti. Datum in uro dobiš kar nekaj časa v naprej. Zelo zelo enostavno si zrihtal prosti dan /uro. Da pa na koncu niti ne javiš, ker ne moreš iti/ se ti ne da, je preveč.
ODGOVORI
1 0
Verus
05. 11. 2025 19.26
+3
cetrtina ne sporoci, 99,9 ordinacije ne dviguje telefona, 6 razlicnih portalov za komunikacijo. Pa kaj farbate narod?!!! Ljudje bozji
ODGOVORI
3 0
Verus
05. 11. 2025 19.26
+1
Vzpostavite dostojne komunikacijske poti, pa bo pretok informacij
ODGOVORI
1 0
