Slovenija

Četrtkovo jutro bo najbolj ledeno v zadnjih osmih letih

Ljubljana , 07. 01. 2026 15.35

Avtor:
Rok Nosan A.K.
Sneg v Ljubljani

Četrtkovo jutro bo zaradi nočne razjasnitve in snežne odeje zelo mrzlo. Temperature se lahko ponekod, ne le v notranjskih mraziščih, spustijo do –20 stopinj Celzija. Po nižinah takšnega mraza ni bilo že skoraj osem let.

Današnji dan bo v večjem delu Slovenije oblačen. Ponekod bo občasno še naletaval sneg, a le v simboličnih količinah. Ponoči se bo od zahoda v večjem delu Slovenije zjasnilo. Sveža snežna odeja in mrzla polarna zračna masa bosta ustvarila ugodne pogoje za zelo nizke temperature, ki nas bodo pričakale jutri zjutraj.

Sneg v Ljubljani
Sneg v Ljubljani
FOTO: Damjan Žibert

Po nižinah vzhodne in osrednje Slovenije bodo termometri pokazali večinoma od –16 do –10 stopinj Celzija, na mrazu izpostavljenih legah pa se lahko ohladi tudi do –20 stopinj Celzija. Še izrazitejši mraz se obeta v notranjskih in kočevskih mraziščih, kjer bi se lahko temperature spustile do okoli –25 stopinj Celzija. Precej mrzlo bo tudi na Primorskem, kjer bodo izmerili od –9 do –4 stopinje Celzija. Nižje temperature smo po nižinah nazadnje beležili ob koncu februarja in v začetku marca leta 2018.

Snežna odeja ob jasnih nočeh brez vetra deluje kot izolator, ki preprečuje uhajanje toplote iz tal. Zgornja plast snežne odeje se ob tem močno ohladi, posledično pa tudi zrak nad njo. Zaradi tega so temperature v krajih s snegom tudi za več kot deset stopinj Celzija nižje kot tam, kjer snega ni.

mraz vreme sneg

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HUSO BOSS
07. 01. 2026 17.21
TO JE PRAVA ZIMA VSAJ MRČESA NE BO VELIKO POLETI
Odgovori
0 0
Angelina145
07. 01. 2026 17.01
kdaj bo poletje
Odgovori
-1
0 1
vlahov
07. 01. 2026 16.19
Greta bo brez službe ostala.
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
