Četrtkovo jutro bo najbolj ledeno v zadnjih osmih letih

Današnji dan bo v večjem delu Slovenije oblačen. Ponekod bo občasno še naletaval sneg, a le v simboličnih količinah. Ponoči se bo od zahoda v večjem delu Slovenije zjasnilo. Sveža snežna odeja in mrzla polarna zračna masa bosta ustvarila ugodne pogoje za zelo nizke temperature, ki nas bodo pričakale jutri zjutraj.

Po nižinah vzhodne in osrednje Slovenije bodo termometri pokazali večinoma od –16 do –10 stopinj Celzija, na mrazu izpostavljenih legah pa se lahko ohladi tudi do –20 stopinj Celzija. Še izrazitejši mraz se obeta v notranjskih in kočevskih mraziščih, kjer bi se lahko temperature spustile do okoli –25 stopinj Celzija. Precej mrzlo bo tudi na Primorskem, kjer bodo izmerili od –9 do –4 stopinje Celzija. Nižje temperature smo po nižinah nazadnje beležili ob koncu februarja in v začetku marca leta 2018.

Snežna odeja ob jasnih nočeh brez vetra deluje kot izolator, ki preprečuje uhajanje toplote iz tal. Zgornja plast snežne odeje se ob tem močno ohladi, posledično pa tudi zrak nad njo. Zaradi tega so temperature v krajih s snegom tudi za več kot deset stopinj Celzija nižje kot tam, kjer snega ni.