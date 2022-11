'Četudi nimamo enakih izkušenj, vsi čutimo bolečino. Tukaj se razumemo vsi'

Žalovanje je pomemben in neizogiben del življenja, o katerem premalo govorimo. Smrt je ob tem še vedno polna tabujev, žalovanje v družbi pa pogosto nima pravega mesta. A bi ga moralo imeti, saj gre za zelo pomemben proces, ki nam pomaga, da se naučimo živeti z izgubo. Žalovanje ni le psihičen proces, velikokrat ga spremljajo tudi vrtoglavice, slabost, bolečine po vsem telesu, neenakomerni ritem srca, nespečnost, omotica. Pogovarjali smo se s Kajo Kobal, ki je pri 12 letih v prometni nesreči izgubila očeta, svojo pot pa je nato usmerila v pomoč svojcem žrtev prometnih nesreč, in klinično psihologinjo Vesno Radonjić Miholič, ki jo umiranje, smrt in žalovanje spremljajo že vse življenje.