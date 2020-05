Četverica nekdanjih vodilnih v Zvonovih oproščena zlorabe položaja

Kot je v obrazložitvi sodbe pojasnila sodnica, so oprostilno sodbo morali izreči, ker kljub obsežnemu dokaznemu postopku tožilstvo ni uspelo dokazati trditev, da so obtoženi že ob sklenitvi posojila 17,5 milijona evrov visokega posojila Zvonov projektni družbi I.J. Storitve za nakup delnic vedeli, da je ta prezadolžena in nikoli ne bo uspela vrniti posojila.

Po njenih besedah je dejstvo, da je bila omenjena družba, ki sta jo Zvona angažirala za sklenitev nakupa večinskega deleža hrvaške luke, dejansko zgolj projektna družba, potrdil tudi izvedenec ekonomke stroke Drago Dubrovski, o tem pa so spregovorile tudi nekatere ostale priče, zaposlene znotraj gospodarstva mariborske nadškofije. Tudi nekdanji prvi mož tamkajšnjega cerkvenega gospodarstva Mirko Krašovecin že pokojna nekdanja direktorica Krekove družbe Roza Mlakar Kukovič. Tudi direktorji I.J. Soritev, ki so se izmenjavali na tem položaju, so bili iz krogov omenjenega sistema.