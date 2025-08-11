Cev pod Karavankami 20 milijonov dražja

Čeprav je vodja projekta gradnje druge cevi februarja s ponosom povedal, da "končujejo betonske tlake, kar pomeni, da se zaključujejo cestna dela v predoru. Glavna gradbena dela v predoru se torej zaključujejo danes," je gradbincu ob preostanku del uspelo dobiti še en, že peti aneks, tokrat v višini skoraj 10 odstotkov celotne investicije. Konec julija ga je podpisal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Z novim aneksom so se dela podražila za 8,9 milijona evrov. Aneksi ena, dva in štiri so bili pokriti iz pogodbene rezerve, aneksa tri in pet pa sta vrednost projekta zvišala z 98 in pol na 114 in pol milijonov evrov brez davka.

Da se vrednost projekta dviga zaradi podražitev, so nam danes pisno pojasnili z Darsa, saj za našo televizijo niso našli sogovornika. Kaj natančno se je podražilo tik pred konecem del, niso navedli.

Dodatna in opuščena dela, kot navajajo na Darsu, pa tudi podaljšujejo dokončanje dobre tri kilometre in pol dolge slovenske strani karavanškega predora. Gradnja se bo zavlekla za približno pol leta, do spomladi prihodnje leto.

A odprtje nove cevi še ne prinaša konca zastojev na poti k naši severni sosedi. Promet bo še več let potekal dvosmerno le po eni cevi. Z odprtjem nove se namreč takoj začenja obnova stare predorske cevi.

Ta bo zajemala sanacijo talnega oboka, drenažnega sistema in odvodnega sistema, obnovo voziščne konstrukcije, oplesk predora in zamenjavo elektrostrojne opreme v notranjosti, pa tudi obnovo avtoceste od portala predora do območja cestninske postaje Hrušica, rušitev obstoječega mostu čez Savo ter izgradnjo novega, nadgradnjo cestninske postaje ter celovito obnovo obstoječega portalnega objekta pred predorom. Za posel se potegujejo trije ponudniki.