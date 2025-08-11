Svetli način
Slovenija

Cev pod Karavankami 20 milijonov dražja

Ljubljana, 11. 08. 2025 18.25 | Posodobljeno pred 39 minutami

Avtor
Marko Gregorc
Nova podražitev in podaljšanje roka za dograditev druge cevi karavanškega predora. Namesto 120 bomo davkoplačevalci za projekt z vračunanim davkom odšteli 140 milijonov evrov. In ne samo to. Čeprav je bilo sprva predvideno, da bo predor končan v teh dneh, se bo to zgodilo šele spomladi prihodnje leto. In še takrat promet ne bo tekel skozi dve cevi. Po odprtju nove cevi bodo namreč začeli s sanacijo stare, promet skozi obe cevi pa bo predvidoma stekel leta 2029, napovedujejo na Darsu.

Čeprav je vodja projekta gradnje druge cevi februarja s ponosom povedal, da "končujejo betonske tlake, kar pomeni, da se zaključujejo cestna dela v predoru. Glavna gradbena dela v predoru se torej zaključujejo danes," je gradbincu ob preostanku del uspelo dobiti še en, že peti aneks, tokrat v višini skoraj 10 odstotkov celotne investicije. Konec julija ga je podpisal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Z novim aneksom so se dela podražila za 8,9 milijona evrov. Aneksi ena, dva in štiri so bili pokriti iz pogodbene rezerve, aneksa tri in pet pa sta vrednost projekta zvišala z 98 in pol na 114 in pol milijonov evrov brez davka.

Da se vrednost projekta dviga zaradi podražitev, so nam danes pisno pojasnili z Darsa, saj za našo televizijo niso našli sogovornika. Kaj natančno se je podražilo tik pred konecem del, niso navedli.

Dodatna in opuščena dela, kot navajajo na Darsu, pa tudi podaljšujejo dokončanje dobre tri kilometre in pol dolge slovenske strani karavanškega predora. Gradnja se bo zavlekla za približno pol leta, do spomladi prihodnje leto.

A odprtje nove cevi še ne prinaša konca zastojev na poti k naši severni sosedi. Promet bo še več let potekal dvosmerno le po eni cevi. Z odprtjem nove se namreč takoj začenja obnova stare predorske cevi.

Ta bo zajemala sanacijo talnega oboka, drenažnega sistema in odvodnega sistema, obnovo voziščne konstrukcije, oplesk predora in zamenjavo elektrostrojne opreme v notranjosti, pa tudi obnovo avtoceste od portala predora do območja cestninske postaje Hrušica, rušitev obstoječega mostu čez Savo ter izgradnjo novega, nadgradnjo cestninske postaje ter celovito obnovo obstoječega portalnega objekta pred predorom. Za posel se potegujejo trije ponudniki.

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sevenup
11. 08. 2025 20.28
No saj sem vedel, da bo najcenejši na koncu najdražji. Pa še površno narejeno. Jih nič ne izuči tam gor a ne? Saj ne gre Golobov denar in Janšev... Če bi pa šlo bi pa prekleto premislili koga izbrat.
ODGOVORI
0 0
mojcd
11. 08. 2025 20.27
Hahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahaahahahhaahhahahahahqhqhqahqhqhqhqh
ODGOVORI
0 0
sajhtam
11. 08. 2025 20.26
"Čeprav je vodja projekta gradnje druge cevi februarja s ponosom povedal, da "končujejo betnoske tlake, kar pomkeni, da se zaključujejo cestna dela v rpedoru, Glavna gradbena..." Lektoriranje anyone?
ODGOVORI
0 0
Julijann
11. 08. 2025 20.24
ZAKAJ je pri nas vsako delo preplačano? ZAKAJ cena nikoli ne ostane pri prvotno dogovorjeni? ZAKAJ le pri nas vedno naletijo izvajalci na kakšne nepredvidene zadeve, ki delo podražijo? ZATO, ker imamo gnilo zakonodajo na področju del javne infrastrukture!
ODGOVORI
0 0
VladdyDaddy
11. 08. 2025 20.23
+1
Infrastrukturo vsaj uporabljamo, pa na leto zanjo damo manj ko za neke dodatne neučinkovite javne uslužbence, xy nevladne organizacije in prirejene razpise.
ODGOVORI
1 0
vicente
11. 08. 2025 20.21
+1
in smo na ceni od kolektorja brez aneksov,kdo je zdej pameten od kolektorja bi ostalo 20% ddv v domačen proračunu,sedaj je odteklo v turčijo
ODGOVORI
2 1
Arrya
11. 08. 2025 20.20
Kmalu bo davku za dolgotrajno oskrbo dodan davek za oskrbo Darsa.
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
11. 08. 2025 20.20
-1
a je na avstrijski strani drugačna skala, da je blo pol hitrej in pol cenej narejeno ?
ODGOVORI
0 1
pisoY
11. 08. 2025 20.20
+0
Če ga plačujemo mi, zakaj bomo morali potem plačati ko se bomo peljali skozi njega?
ODGOVORI
1 1
Potouceni kramoh
11. 08. 2025 20.20
+0
Aneks na aneks miljoni v kufru za novo vilo in jahto in helikopter in lambota in amgja in rolex itd
ODGOVORI
1 1
Houdre
11. 08. 2025 20.18
+1
Si že manejo roke rdeči lopovi🤮
ODGOVORI
2 1
Morgoth
11. 08. 2025 20.15
+0
Saj zdaj imamo nov davek na dolgotrajno oskrbo, se bo iz tega pokrilo🫡💪🕺💃🐦
ODGOVORI
1 1
Kimberley Echo
11. 08. 2025 20.14
Tole je dejansko zrelo za daljšo nastanitev v majhni oglati sobi za nekaj let, članek pa ima milijon slovničnih napak.
ODGOVORI
0 0
Tami69
11. 08. 2025 20.12
+4
Dolga je vrsta za napajat..šivilja,taubi.scuka,adria..
ODGOVORI
5 1
Slovenec007
11. 08. 2025 20.10
+3
Kaj pa je 20 milijonov med prjatli....
ODGOVORI
4 1
medŠihtom
11. 08. 2025 20.08
+2
a je lektor na dopustu "cestna dela v rpedoru"
ODGOVORI
3 1
Artechh
11. 08. 2025 20.08
+2
A to je to delo šivilje?
ODGOVORI
4 2
Vakalunga
11. 08. 2025 20.06
+4
To je kriminal na celi črti, rdeči LOPOVI pustošijo in uničujejo.
ODGOVORI
6 2
blazter
11. 08. 2025 20.27
No ja seveda. Prtički čez nos, kamionček, brizganje, zapiranje, SDK......
ODGOVORI
0 0
Artechh
11. 08. 2025 20.03
+4
Kje to živimo.... Tole je zrelo za osebne tožbe odgovornih na strani države kot gradbinca
ODGOVORI
6 2
