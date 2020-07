'Čevapčiči primerni le za občasno uživanje'

Poletje je čas piknikov, ko se s prijatelji in družinskimi člani zberemo v naravi in uživamo ob druženju in hrani ter pijači. Pravega piknika seveda ni brez čevapčičev, zato so se na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) odločili preveriti kakovost predpakiranih čevapčičev različnih slovenskih proizvajalcev. Za kligram so odšteli med 5,73 in 10,81 evra. Razlike med čevapčiči so velike, najbolje pa so se odrezali prav najdražji, pojasnjujejo na ZPS.

V masi predpakiranih čevapčičev je bilo od 92 do 98 odstotkov mesa, razliko predstavljajo sol, začimbe in različni dodatki – bambusove in grahove vlaknine, sladkor ipd. Le dva preizkušena izdelka sta bila brez aditivov in dodatkov za povečanje prostornine ter vezavo vode. Tudi delež svinjine in govedine se med proizvajalci razlikuje, so ugotovili. Govedine je praviloma manj, in sicer od 30 do 46 odstotkov skupne mase izdelka, medtem ko je svinjine od 46 do 60 odstotkov. Poreklo mesa pa pogosto ostaja uganka, saj tudi tam, kjer je navedeno piše le 'poreklo mesa: EU'.