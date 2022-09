Čevlji, ki navdušujejo otroke!

Zato si olajšate življenje in skočite v trgovine Mass. Nove kolekcije čevljev za otroke ponujajo raznoliko ponudbo čevljev po najnovejših trendih.

Otroška obutev mora biti udobna, kakovostna, nuditi dobro oporo stopalom, biti cenovno dostopna in kljubovati vremenu. Seveda pa mora ustrezati najnovejšim modnim zapovedim. V trgovinah Mass na enem mestu najdete ponudbo priznanih blagovnih znamk, kot so Adidas , Skechers, Replay in Tom Tailor .

Prav hladnejši meseci tisti, v katerih starši malo več pozornosti posvečamo čevljem. Vreme in temperature se namreč hitro spreminjajo, zato je pomembno, da smo na to pripravljeni.

Pripravili smo nekaj idej, kakšne čevlje to jesen otrokom in najstnikom lahko na Mass.si kupite na začetku šolskega leta.

Superge

Če je vaš otrok še v vrtcu, boste zagotovo izbrali superge na ježka, saj so zares enostavne za obuvanje. Vaš malček si bo svoje prikupne Adidas supergice tako lahko hitro obul in sezul kar sam. Najstniki pa sledijo modnim trendom na Instagramu in Tiktoku, s katerimi se izvrstno ujemajo superge Replay in Converse. Letos so "in" Allstarke z debelim podplatom. So obutev, ki je popolna za hladna jesenska jutra.

Lučke in risani junaki

Ena najbolj priljubljenih otroških obutev zadnjih sezon so superge z lučkami na podplatih. Z izbiro vedno zadenete v polno tudi z otrokovimi najljubšimi risanimi junaki, kot sta junakinji iz filma Frozen, ali pa vedno aktualni Spiderman. To sezono kot motiv na čevljih izstopa legendarna Miki Miška, ki ga najdete tako na supergah kot gležnjarjih ter obutvi, ki spominja na priljubljene uggice.

Nepogrešljivi gumijasti škornji

Jeseni je čas, ko se v otroških garderobnih omarah znajde tudi nepremočljiva obutev. Poskrbite za kakovostne gumijaste škornje, da boste brez skrbi. Da bo skakanje po lužah še bolj zabavno, pa poskrbijo pisani motivi in barve.

Topli gležnjarji za hladna jutra

Za jesenski čas izberite takšne otroške gležnjarje, ki niso preveč podloženi in so zračni. Kot na primer obutev Replay, lahko pa izberete tudi bolj športne modele čevljev. Najdete pri znamkah Levi's in Nike. Otroci so nenehno v gibanju in njihova obutev (in hočemo, nočemo, tudi starši) mora slediti. Na mass.si najdete veliko izbiro obutve za aktivne malčke. Pa naj gre zgolj za družinski sprehod v naravo, ali pa nedeljski izlet na bližnji hrib, tej nalogi bodo kos pohodni čevlji in športne superge Adidas.





Naročnik oglasa je Mass d.o.o.